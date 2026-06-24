Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: hora y dónde ver el partido del Grupo D en Los Ángeles

Turquía y Estados Unidos se enfrentarán el jueves 25 de junio de 2026 a las 19:00 horas locales (23:00 de Uruguay), por el Grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El seleccionado estadounidense llega con paso firme después de vencer 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, resultados que lo dejaron con puntaje ideal y buena diferencia de goles.

Turquía, en cambio, jugará por el honor: ya quedó eliminada luego de caer 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay, sin haber convertido en sus dos primeras presentaciones.

Dónde ver el partido entre Turquía y Estados Unidos

Quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay podrán seguirlo por DSports en televisión por cable, por DGO, Flow y DAZN vía streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Estados Unidos, lleno de ilusión en su Mundial

Estados Unidos mostró contundencia en el arranque de su Copa del Mundo: ante Paraguay se impuso con doblete de Folarin Balogun, un tanto de Gio Reyna y un gol en contra de Damián Bobadilla; luego superó a Australia con otro gol en contra, de Cameron Burgess, y una anotación de Alex Freeman. En esos encuentros también fueron amonestados Tyler Adams, Miles Robinson, Balogun y Chris Richards.

Folarin Balogun celebra el gol de Estados Unidos ante Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Foto: AFP.

Turquía tuvo el peor inicio. Perdió con Australia por los goles de Nestor Irankunda y Connor Metcalfe, y después cayó ante Paraguay por el tanto temprano de Matías Galarza, lo que sentenció su eliminación. En el plano disciplinario, Yunus Akgün vio amarilla frente a los australianos, mientras que ante Paraguay fueron amonestados el entrenador Vincenzo Montella y Evren Eren Elmalı.

En el historial entre Estados Unidos y Turquía hay un equilibrio marcado: jugaron cinco partidos, con dos victorias para Turquía, dos para Estados Unidos y un empate.

La selección turca cierra una participación decepcionante, teniendo en cuenta lo que alguna vez supo lograr: un tercer puesto mundialista en 2002 y una campaña destacada hasta semifinales en la Eurocopa 2008.

Estados Unidos, potencia de Concacaf, llega respaldado por títulos regionales, buenas actuaciones continentales y una historia mundialista que incluye el tercer puesto de 1930, los cuartos de final de 2002 y su rol como organizador en 1994 y en esta edición junto a México y Canadá.

Con esos antecedentes, el partido se jugará con necesidades distintas: el anfitrión buscará confirmar su buen comienzo y encaminar la clasificación, mientras que Turquía intentará dejar una última buena imagen.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.