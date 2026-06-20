Mundial 2026: por qué Haití y Turquía son las dos primeras eliminadas estando a tres puntos de los terceros

Hay dos selecciones que se quedaron sin chances de poder avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos y son Haití y Turquía. A pesar de que están a tan solo a tres puntos de la tercera ubicación.

Para esta Copa del Mundo, que cuenta por primera vez con 48 selecciones, acceden a la siguiente instancia los primeros y segundos de los 12 grupos, más los ocho mejores terceros. Y el combinado centroamericano, que integra el Grupo C, y el elenco turco, que forma parte del D, los dos están a tres unidades del tercer lugar cuando aún les queda un partido por jugar.

Sin embargo, ambas selecciones ya están afuera del Mundial 2026 por el nuevo sistema de desempate y es el olímpico. ¿Qué significa esto? Que en caso de igualdad de puntos entre dos equipos, se tomará en cuenta los duelos entre sí para definir quién queda arriba.

Por eso tanto Haití como Turquía quedaron afuera, ya que perdieron en sus dos primeras presentaciones y en la última fecha se medirán ante selecciones que ya tienen más puntos que ellos.

La selección de Haití antes de comenzar el partido ante Brasil. Foto: AFP.

Haití, por ejemplo, se enfrentará a Marruecos que suma cuatro puntos en el Grupo C. Asimismo, en esa zona se encuentra Escocia en el tercer sitio con tres puntos, rival que ya superó al combinado centroamericano por 1-0 en la primera fecha. De esta manera, el elenco de centroamérica sabe que si le gana al equipo africano no le dará para alcanzar ese tercer lugar.

Lo mismo sucede con Turquía, que está en el Grupo D. En la última jornada se medirá ante unos de los países anfitriones, Estados Unidos, que posee seis puntos y arriba suyo tiene a Australia y Paraguay, ambos con tres unidades, aunque los dos le ganaron.

Por lo tanto, si la selección que conduce técnicamente el italiano Vicenzo Montella derrota a la que dirige el argentino Mauricio Pocehttino nada alterará para que siga en la cuarta posición del Grupo D de la Copa del Mundo 2026.

Los partidos de esta jornada, 20 de junio, por la Copa del Mundo 2026

Festejo de gol de los jugadores de la selección de Alemania. Foto: Molly Darlington/AFP

La actividad comenzará a las 14:00 con un duelo europeo que se las trae porque se miden Países Bajos y Suecia. Los neerlandeses vienen de igualar con Japón, mientras que los suecos golearon a Túnez y saben que sumar frente a los de Ronald Koeman puede ser clave para pensar en la clasificación.

A segunda hora (17:00) será el turno de un partido muy interesante y que tiene cara a cara a los dos equipos que ganaron en la primera fecha del Grupo E porque se enfrentan Alemania y Costa de Marfil donde los teutones no tendrán un partido tan accesible como el primero y los marfileños buscarán sumar para ilusionarse con llegar lejos.

A las 21:00 finalizará la segunda fecha del Grupo E y lo hará con participación sudamericana porque será el turno de que juegue Ecuador ante Curazao. La Tri, que perdió en su primer encuentro, se mide ante el que se presenta como el rival más débil del grupo y está obligado a ganar.

El cierre de la jornada será ya entrada la madrugada del domingo porque a las 01:00 (hora de Uruguay) se medirán Túnez y Japón. Los tunecinos tendrá la particularidad del debut de su entrenador Hervé Renard, mientras que los nipones intentarán aprovechar el empate que rescataron ante Países Bajos en la primera fecha.