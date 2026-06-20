Los motivos del retorno a la titularidad de Nicolás De la Cruz, un "capital" del proceso Bielsa en Uruguay

Enviados a Miami, Estados Unidos

Marcelo Bielsa lideró un nuevo entrenamiento de la selección de Uruguay en el Fairmount Mayakoba de Playa del Carmen y dejó algunas conclusiones sobre el equipo que tiene en mente para enfrentar a Cabo Verde el lunes desde las 19:00 horas de Uruguay.

La principal novedad es que Nicolás De la Cruz integró el grupo de trabajo de los titulares en reemplazo de Manuel Ugarte, por lo que se perfila para ocupar el rol de interior por izquierda acompañado por Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

En la consideración del técnico estuvo su buen ingreso a los 72 minutos del cruce ante los árabes, pero también lo que aportó cada vez que le dio la confianza.

El volante del Flamengo viene de un semestre con escasa continuidad en Brasil dado que registró 656 minutos repartidos en 22 encuentros, sumando un gol y una asistencia. Sin embargo, su posible presencia en la oncena cobra sentido si se toma en cuenta la preponderancia que viene teniendo en el ciclo Bielsa desde su asunción el 15 de mayo del 2023.

De hecho, desde el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas hasta la disputa de la Copa América 2024 participó del 37% de los goles de la Celeste al aportar seis asistencias y tres goles sobre un total de 24 anotaciones colectivas, considerando estrictamente partidos oficiales.

Nicolás de la Cruz disputa la pelota con Nicolás Otamendi en el partido entre Argentina y Uruguay en la Bombonera. Foto: Nicolás Pereyra.

Con estas contribuciones se convirtió en el segundo futbolista con más participaciones de gol (9) en ese lapso, únicamente por detrás de Darwin Núñez, que sumó 10.

En su segunda participación en una Copa del Mundo, De la Cruz tendrá su primera titularidad. Antes había jugado 22' frente a Corea del Sur por el grupo H del Mundial de Qatar 2022 y otros 24' en la victoria 2-0 ante Ghana, sumado a los 18' que disputó el lunes en el Hard Rock de Miami. Frente a un rival como Cabo Verde, que se caracteriza por su despliegue físico y el repliegue, el planteo táctico de Uruguay apunta a ser protagonista desde la tenencia y circulación de pelota, una virtud que ya supo mostrar De la Cruz.

Nicolás De la Cruz, el volante "capital" de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

A fines de agosto del 2025, cuando en Brasil se había instalado la polémica en relación al estadio sanitario del mediocampista de 29 años, Bielsa habló en conferencia de prensa y le dio un respaldo total.

En primera instancia explicó por qué motivo no lo convocó para esa fecha FIFA de setiembre a pesar de que había sido reservado. En este sentido, acotó que lo veía “sano”, pero que como solo había jugado 50 minutos en dos partidos desde su retorno prefería esperar a que “culmine ese proceso de reintegración al fútbol competitivo que es jugar dos veces por semana en su club”.

De todas formas, fue contundente al adelantar qué haría si no sumaba los minutos deseados en el Mengão: “Si ese proceso no lo cumple en su club por cualquier motivo yo -como lo valoro muchísimo y lo considero un capital del equipo- trataré de ver la forma de cómo ayudar a que inicie ese proceso con la selección y lo recuperemos por un camino que no contemple verlo en el club”.

Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria también ingresan en el once de Uruguay

Agustin Canobbio durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

Como ya había adelantado Ovación, otra de las variantes que prepara Bielsa es el ingreso de Juan Manuel Sanabria por Matías Viña, que trabajó con los suplentes, y el de Agustín Canobbio por Darwin Núñez, de escasa participación en el estreno. Los dos ingresaron a jugar el complemento en el debut y potenciaron el nivel colectivo. Está previsto que el entrenador retorne al 4-3-3, su sistema madre.