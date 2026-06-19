Agustín Canobbio: "Estamos preparados para sostener la intensidad y el ritmo que mostramos, sabemos que podemos"

A dos días del partido frente a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, Agustín Canobbio habló en conferencia de prensa y dejó un mensaje de confianza de cara a un encuentro que puede ser determinante para las aspiraciones de Uruguay.

"Sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos", afirmó el extremo de la Celeste, que remarcó que el objetivo es "ganar e intentar disfrutar lo más que se pueda".

El futbolista de Fluminense reconoció que el estreno ante Arabia Saudita estuvo marcado por la ansiedad propia de un debut mundialista. "Sabemos que el primer tiempo era un debut en la Copa del Mundo. En el segundo tiempo no sé si ellos tuvieron una situación de gol. Quedó reflejado que queríamos ganar y lo buscamos por todos lados", señaló.

Sobre el trabajo realizado por Marcelo Bielsa en estos días, explicó que el entrenador hizo especial hincapié en la confianza del plantel. "Hizo hincapié en confiar en nosotros, en el potencial que tenemos. Confiar en nuestro juego y cada uno sabe lo que puede dar", expresó.

También se refirió a las altas temperaturas que se vienen registrando en el torneo. "El calor no es excusa porque es para los dos, pero influye", admitió.

Pensando en Cabo Verde, Canobbio anticipó un partido complejo ante un rival de gran despliegue físico. "Son jugadores muy físicos, de mucha capacidad para intentar el contragolpe. Nosotros también somos un equipo que físicamente está muy bien preparado", indicó.

El extremo entiende que la clave estará en ser más eficaces que en el debut. "Tenemos que tener la posición de la pelota y tratar de hacer daño, pero con más efectividad. Hay que tratar de romper ese bloque bajo que proponen, al menos así lo hicieron con España", sostuvo.

Agustin Canobbio durante el partido de Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: EFE

Canobbio también recordó la emoción que le generó su estreno en una Copa del Mundo. "Esto lo soñé desde niño. Hace cuatro meses nunca hubiese pensado estar donde estoy hoy", confesó. Y agregó: "En el himno sentía esa emoción en el pecho. Después hay que equilibrar porque a mí no me hace tan bien jugar con la emoción a flor de piel".

"Mis compañeros me ayudaron a cumplir un sueño. Pude disfrutarlo y es algo que me va a quedar para toda la vida", añadió.

Por último, destacó el respaldo de los hinchas uruguayos en el debut y aseguró que el equipo está listo para sostener la intensidad que mostró en el complemento frente a Arabia Saudita. "Lo de la gente fue algo hermoso. Sentir ese calor desde el himno fue maravilloso. Nosotros tenemos que sentir esa ilusión y representarlos en la cancha", dijo.

Y concluyó con un mensaje de optimismo: "Estamos preparados para sostener la intensidad y el ritmo que mostramos el otro día en el segundo tiempo. Nosotros sabemos que podemos".