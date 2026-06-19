Bentancur: de "el gol con Arabia fue mi culpa" a "la sensación de haber podido ganar nos da energía y confianza"

La selección de Uruguay tendrá su segundo desafío mundialista este domingo, desde las 19 horas de Uruguay, cuando enfrente a Cabo Verde, en un grupo H del Mundial 2026 que está igualado ya que ambos empataron en el estreno. La Celeste viene de igualar 1-1 ante Arabia Saudita mientras que la selección africana empató sin goles ante la candidata selección de España.

Tras el entrenamiento matutino, en el que se perfiló un tercer cambio respecto al once titular que paró Marcelo Bielsa el pasado lunes, Agustín Canobbio y Rodrigo Bentancur hablaron con la prensa desde Playa del Carmen y analizaron el enfrentamiento ante Cabo Verde.

“El primer tiempo fue malo, hablo por mí, antes de hablar de todos mi compañeros. Nos quedamos con la rebeldía del segundo tiempo, creamos muchas ocasiones, pero no se dio dar vuelta el partido, esa sensación de poder haber ganado nos da energía y confianza”, expresó el mediocampista del Tottenham.

Sobre las distracciones, Bentancur eligió hacer un mea culpa por el gol: “El otro día el gol fue mi culpa, son detalles a mejorar. El fútbol se gana por esos pequeños detalles y estamos trabajando en ellos. Cabeceó el que era mi marca y es mi responsabilidad, el rebote les cayó a ellos, tuvieron suerte, pero el error fue mío, uno sabe cuando hace las cosas bien y cuando no”.

Futbolista de Uruguay disputando la pelota durante el partido con Arabia Saudita por el campeonato Mundial 2026. Foto: Lars Baron/Getty Images

Respecto a cómo está físicamente tras la lesión previa al Mundial, dijo: “Estoy bien. Trabajé para volver al 100%, lo pude demostrar en las últimas seis fechas en el club. El otro día sufrimos un poco el calor, los nervios del debut, pero personalmente me siento muy bien”.

En esta misma línea, habló de la estrategia de Uruguay para contrarrestar el despliegue físico del seleccionado africano: “Hay que ser inteligentes porque el calor se sufre, sabemos que tiene un bloque bajo fuerte, salen de contragolpe. Nosotros tenemos nuestro juego, hay que tener más paciencia, saber mover la pelota, no va a ser fácil el juego directo, hay que tener juego por afuera, porque ellos meten mucho juego en el medio”, aseguró.

Por último, habló de un posible cambio de rol: “Veremos qué equipo juega, si me toca jugar voy a dar el 100%. Si me para de doble cinco o no. Marcelo quería en el partido pasado yo recibiera entre líneas, la idea es que yo recibiera más la pelota y no pude, por eso para el segundo tiempo me retrasé un poco más”.