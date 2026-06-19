Gustavo Tejera debutó en el Mundial: cómo le fue ante uno de los países en el que se había señalado su designación

La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final. Lo logró bajo el arbitraje de un equipo uruguayo casi en su totalidad, encabezado por el internacional Gustavo Tejera.

El montevideano de 38 años, que ya había dirigido en Libertadores y Sudamericana, tiene licencia FIFA desde 2018 y este jueves hizo su debut en una Copa del Mundo acompañado de una terna que podría ser la de un clásico uruguayo, con Nicolás Tarán y Carlos Barreiro, lo apoyaron desde el VAR Leodan González y Antonio García, cerrando el partido sin polémicas y con un arbitraje correcto.

Tejera pitó 17 faltas, no expulsó a nadie y amonestó con tarjeta amarilla a dos futbolistas de Corea del Sur: Lee Kan Gin y a Paik Seung Ho, ambos por duras entradas.

Una de las jugabas trascendentes del partido fue cuando Johan Vásquez cerró un cabezazo de un jugador surcoreano y el balón pegó en su brazo, pero como lo tenía completamente pegado y no amplió el volumen, Tejera consideró que no debía cobrar penal.

Nicolás Tarán fue el que tuvo mas actividad y estuvo acertado al cobrar un fuera de juego milimétrico.

Nicolás Tarán en México vs. Corea del Sur. Foto: Captura.

Tuvo que llamarle la atención a Javier Aguirre, entrenador de México, por sus protestas desde la línea de cal. Luego de un par de avisos, el DT se calmó y hasta se mostró sonriente con el juez uruguayo.

Gustavo Tejera y Javier Aguirre, entrenador de la selección de México, durante el cruce ante Corea del Sur en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Cuando se dio a conocer la designación, los medios de comunicación surcoreanos demostraron su inconformidad. No por la trayectoria ni la capacidad del juez uruguayo, sino porque creían que podía ser una ventaja para los futbolistas mexicanos compartir el idioma con el juez central.

El periódico Sports Chosun hacía referencia que los hinchas coreanos no estaban conformes con que la FIFA haya nombrado a Tejera para este partido por la falta de comunicación que sus jugadores.

En esta misma línea, una nota del diario As en su edición de México, titulaba: "Corea del Sur sospecha sobre el árbitro uruguayo de su choque ante México".

De hecho, se dio una situación en la que Lee Kang-in mandó a callar a Erik Lira en un cruce que tuvieron en el final del primer tiempo del partido, y Tejera se acercó a notificar al futbolista mexicano. "Se acabó", parece interpretarse en la lectura de sus labios.

¿CÓMO SE DIRA "HABLAS MUCHO" EN COREANO?



Lee Kang-in mandó a callar a Erik Lira en un cruce que tuvieron en el final del primer tiempo entre México y Corea del Sur.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XWg80bocJl — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

El grupo arbitral de México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Carlos Barreiro Jara (Uruguay)

Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)

Cuarto árbitro: Andrés José Rojas Noguera (Colombia)

VAR: Leodán González (Uruguay)

