México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026: ambos van por ser los primeros clasificados a dieciseisavos

México y Corea del Sur se miden en el complemento de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Luego del empate entre República Checa y Sudáfrica 1-1, el ganador se quedará con el primer boleto del torneo a los dieciseisavos de final.

Los Aztecas vienen de derrotar por 2-0 al conjunto africano en su estreno, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Por su parte, los asiáticos derrotaron de atrás al conjunto checo, con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu.

México vs. Corea del Sur

Telvisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming.

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Édson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Gi-Hyuk; Lee Young-woo Seol, Hwang In-beom, Seung Ho Paik, Kim Moon-hwan; Kang-in Lee, Jae-sung Lee; Son Heung-min. DT: Myung-bo Hong.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Tarán (URU)

VAR: Alexander Guzmán (COL).