La dura lesión de Koné en Canadá vs. Qatar que llevó a una roja y a que ingresara la camilla para retirarlo

El partido estaba sentenciado, ya que la selección de Canadá goleaba 3-0 a su par de Qatar por la segunda fecha del Grupo B de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, en el minuto 51 se dio un hecho que estremeció a todos los jugadores y los hinchas que estaban en el Estadio BC Place Vancouver: la dura lesión que padeció Ismael Koné.

Todo aconteció por una infracción que cometió el qatarí Assim Madibo sobre el futbolista canadiense. Eso llevó a que los futbolistas que estaban en ese sector se tomaran la cabeza debido a que vieron que la lesión que padeció Koné era muy compleja.

LAS LÁGRIMAS DE LOS JUGADORES DE CANADÁ



Los compañeros de Koné quedaron impactados tras su lesión.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0phKGxmeCD — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

En ese sentido, ingresó rápido la sanidad y la camilla para poder atender al jugador del Sassuolo de Italia. Como se trató de algo complejo, personal de la organización de la Copa del Mundo ingresó para que no vieran cómo atendían al canadiense en el campo de juego.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Por esto, el árbitro chileno Cristian Garay decidió mostrarle la roja a Madibo. De esta manera, Qatar quedó con nueve futbolistas porque en el minuto 33 ya había sido expulsado Homam Al-Amin en el equipo que conduce técnicamente el español Julen Lopetegui.

En tal sentido, Koné fue sustituido por Nathan-Dylan Saliba, quien en el minuto 64 anotaría el 4-0 a favor del combinado canadiense. Tal es así que al momento de celebrar el gol lo hizo con todos sus compañeros y con una camiseta de Koné. En una muestra clara de que le dedicó esa anotación.

EL HOMENAJE A KONÉ DE SUS COMPAÑEROS 🥹🫶🏼



Saliba marcó el 4 a 0 y le dedicó el gol a su compañero, recientemente lesionado de gravedad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qJeldfHVnb — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Nathan Saliba le dedica el gol a Ismael Koné. Foto: AFP.

Luego hubo tiempo de que llegara el 5-0 por parte de Mohamed Naceur Almanai en su propio arco y el 6-0 lo hizo Jonathan David. Cabe recordar que los otros tres tantos fueron convertidos por Cyle Larin (16) y justamente Jonathan David en dos oportunidades (29' y 45+3') para un partido inolvidable.