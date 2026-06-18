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El País Ovación Mundial

Canadá 2-0 Qatar en vivo por el Mundial 2026: Jonathan David aumentó la diferencia para el local

La selección canadiense, que viene de estrenarse con una igualdad 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, se mide ante un rival que debutó con empate frente a Suiza.

El País
El País
18/06/2026, 18:51
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Cyle Larin celebrando su segundo gol con Canadá en el Mundial 2026.
Cyle Larin celebrando su segundo gol con Canadá en el Mundial 2026.
Foto: FRAN SANTIAGO/AFP fotos.

Canadá se enfrenta ante Qatar por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026. El local, que viene de estrenarse con una igualdad 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, se mide ante un rival que debutó con empate frente a Suiza. Será a partir de las 19:00 horas de Uruguay en el Estadio BC Place Vancouver.

Los qataríes vienen de hacer historia al sumar su primer punto en una Copa del Mundo. Fue por obra de Boualem Khoukhi, que sobre el final del partido recibió un centro de Homam Al-Amin y definió de cabeza para sentenciar el 1-1 definitivo. Lo celebró con mucha euforia junto con sus compañeros.

Canadá 0-0 Qatar

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Luc Laryea; Eustáquio, Koné; Buchanan, Ahmed, Cyle Larin, Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Qatar: Abunada; Al- Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amin; Gaber, Fathy, Laye; Edmilson, Akram Afif y Abdurisag. DT: Julen Lopetegui.

Árbitro: Cristián Garay (CHI).
Asistentes: Jose Retamal y Miguel Rocha (CHI).
Cuarto árbitro: Kevin Ortega (PER).
Quinto árbitro: Michael Orué (PER).
VAR: Juan Lara (CHI) y Rodolpho Toski (BRA).

Estadio: Estadio BC Place Vancouver.

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