Dónde ver Estados Unidos vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026: horario y canales que lo transmiten

Estados Unidos y Australia jugarán el viernes 19 de junio de 2026 a las 16:00 por el Grupo D del Mundial 2026 en el Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos, en un partido clave de la segunda fecha de la serie.

El equipo local llegará con confianza después de golear 4-1 a Paraguay en su estreno, en un partido que encaminó temprano con un gol en contra de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y un tanto final de Gio Reyna. Australia también debutó con victoria: venció 2-0 a Turquía con goles de Nestor Irankunda y Connor Metcalfe, por lo que ambos buscarán sumar para afirmarse en la pelea alta del grupo.

Dónde ver el partido entre Estados Unidos y Australia

Para quienes busquen dónde ver el encuentro desde Uruguay, el partido estará disponible por DSports en televisión por cable y por DGO en streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que también será una alternativa para seguir el cruce en vivo, al igual que Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Estados Unidos y Australia al cruce del Grupo D

En el historial entre ambas selecciones se registran cuatro enfrentamientos: Estados Unidos ganó dos, Australia se impuso en uno y el restante terminó empatado. Es un antecedente parejo, aunque el presente del torneo les dará a los dos equipos un incentivo extra para sostener el buen arranque.

Estados Unidos mostró contundencia ofensiva en su primer partido: se fue al descanso 3-0 ante Paraguay y administró la ventaja hasta cerrar el 4-1. Balogun fue el nombre propio de la noche con dos goles, uno de ellos asistido por Christian Pulisic, mientras que Reyna completó la cuenta en el tiempo añadido. En disciplina, Tyler Adams recibió una tarjeta amarilla.

Weston McKennie y Christian Pulisic celebran el gol de Estados Unidos. Foto: AFP.

Australia, por su parte, fue eficaz y ordenada ante Turquía. Irankunda abrió el marcador a los 27 minutos tras asistencia de Paul Okon-Engstler y Metcalfe selló el 2-0 a los 75. Los Socceroos no recibieron tarjetas en ese debut y llegarán al Lumen Field con el respaldo de una actuación sólida en defensa.

La selección estadounidense es una de las potencias de Concacaf, con peso regional por sus títulos en la Copa Oro y sus campañas recientes en la Liga de Naciones. En Copas del Mundo, su mejor actuación fue el tercer puesto de 1930 y también alcanzó los cuartos de final en 2002, además de haber organizado el torneo de 1994 y ser una de las sedes de esta edición junto a México y Canadá.

Nestory Irankunda festeja el primer gol de Australia frente a Turquía por el Mundial 2026 Foto: AFP.

Australia construyó buena parte de su historia en Oceanía, donde ganó cuatro veces la Copa de las Naciones de la OFC, y desde su ingreso a la Confederación Asiática en 2006 consolidó otro perfil competitivo, coronado con la Copa Asiática de 2015. En Mundiales, los Socceroos disputan su séptima participación y sus mejores resultados fueron los octavos de final alcanzados en 2006 y 2022.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.