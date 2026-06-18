Árbitros confirmados para el segundo partido de la selección de Uruguay en el Mundial 2026: otra terna europea

La selección de Uruguay se apronta para su segunda presentación en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos que será este domingo 21 de junio desde la hora 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami frente a la selección de Cabo Verde.

En tal sentido y de cara a ese encuentro en el que el equipo de Marcelo Bielsa buscará su primera victoria en esta Copa del Mundo, la FIFA dio a conocer este jueves a los árbitros que estarán en Miami para arbitrar a la Celeste.

El juez principal será el noruego Espen Eskas, de 37 años y nacido en Oslo el 24 de junio de 1988. El árbitro, internacional desde 2017, tiene cinco finales dirigidas, entre ellas la del Mundial Sub 17 de 2023 que Alemania le ganó a Francia por penales.

Por otra parte, los compatriotas de Eskas, Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin serás los asistentes del juez principal del encuentro, mientras que el estadounidense Tori Penso será el cuarto árbitro y el también norteamericano Brooke Mayo, el quinto.

Cabe recordar que como viene siendo costumbre en esta Copa del Mundo 2026, la FIFA dará a conocer los árbitros VAR en los próximos días, tal como ocurrió en la primera designación de jueces para el debut celeste frente a Arabia Saudita en Miami.

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