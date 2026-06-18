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El País Ovación Mundial

¿Cuándo es el próximo partido de Uruguay en el Mundial 2026? La fecha del choque de la Celeste ante Cabo Verde

La Celeste hará su segunda presentación por el Grupo H del Mundial frente a la selección que sorprendió en la primera fecha al empatar con España. Mirá qué día y a qué hora se medirán en Miami.

El País
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18/06/2026, 12:18
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Federico Valverde, futbolista de Uruguay, controlando la pelota durante el partido con Arabia Saudita por el campeonato Mundial 2026.
Federico Valverde, futbolista de Uruguay, controlando la pelota durante el partido con Arabia Saudita por el campeonato Mundial 2026.
Foto: Lars Baron/AFP.

Uruguay se prepara para su segunda presentación en el Mundial 2026, que será frente a Cabo Verde, rival contra el que buscará obtener su primera victoria en la cita mundialista después de empezar empatando con Arabia Saudita.

En este momento, la Celeste lidera el Grupo H que comparte con España, Arabia Saudita y su próximo rival, pero todos tienen un punto.

Fecha y hora del próximo partido de Uruguay

Uruguay jugará con Cabo Verde el domingo 21 de junio, a las 19:00 horas. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, mismo recinto en el que los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1-1 frente a los saudíes.

Árbitros confirmados para el segundo partido de la selección de Uruguay en el Mundial 2026: otra terna europea

Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.

En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.

Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, en el momento del himno uruguayo previo al cruce ante Arabia Saudita.
Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay, en el momento del himno uruguayo previo al cruce ante Arabia Saudita.
Foto: CHANDAN KHANNA/AFP fotos.

Los probables cambios que hará Uruguay ante Cabo Verde

Según los periodistas enviados por El País a la concentración celeste en Playa del Carmen, Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, es probable que haya un cambio en el lateral izquierdo, una variante de sistema y es probable que entre un extremo natural como Agustín Canobbio, siguiendo la fórmula que le rindió a la Celeste en el segundo tiempo del debut.

Entrenamiento de la selección uruguaya este miércoles en Playa del Carmen.
Entrenamiento de la selección uruguaya en Playa del Carmen.
Foto: Mateo Vázquez.

En el lateral entraría Juan Manuel Sanabria por Matías Viña, y Darwin Núñez se quedaría en el banco, dándole lugar a Canobbio por la banda derecha y dejando a Federico Viñas como único delantero. De esta manera, Bielsa volvería a su clásico esquema 4-3-3, con Maxi Araújo, Viñas y Canobbio en el ataque, y Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en el mediocampo. La defensa quedaría conformada por Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres y Guillermo Varela. Fernando Muslera se mantiene como arquero titular.

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