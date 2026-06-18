¿Cuándo es el próximo partido de Uruguay en el Mundial 2026? La fecha del choque de la Celeste ante Cabo Verde
La Celeste hará su segunda presentación por el Grupo H del Mundial frente a la selección que sorprendió en la primera fecha al empatar con España. Mirá qué día y a qué hora se medirán en Miami.
Uruguay se prepara para su segunda presentación en el Mundial 2026, que será frente a Cabo Verde, rival contra el que buscará obtener su primera victoria en la cita mundialista después de empezar empatando con Arabia Saudita.
En este momento, la Celeste lidera el Grupo H que comparte con España, Arabia Saudita y su próximo rival, pero todos tienen un punto.
Fecha y hora del próximo partido de Uruguay
Uruguay jugará con Cabo Verde el domingo 21 de junio, a las 19:00 horas. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, mismo recinto en el que los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1-1 frente a los saudíes.
Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde en vivo
Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, la transmisión estará disponible de manera gratuita por televisión abierta a través de Canal 5. Aquellos cables que cuenten con la señal de Canal 5 también podrán contar con los partidos, mientras que a nivel de streaming será dicha señal con la que contará AntelTV.
En materia de cables, el encuentro se podrá ver por DSports y por DGO, su señal de streaming. También se podrá ver por las plataformas Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DIRECTV 4K.
Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y Flow son las empresas de cable que ya cuentan con las nuevas señales y transmitirán los 104 encuentros, con la particularidad de que lo harán tanto a nivel de televisión, como de streaming en sus respectivas aplicaciones.
Los probables cambios que hará Uruguay ante Cabo Verde
Según los periodistas enviados por El País a la concentración celeste en Playa del Carmen, Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, es probable que haya un cambio en el lateral izquierdo, una variante de sistema y es probable que entre un extremo natural como Agustín Canobbio, siguiendo la fórmula que le rindió a la Celeste en el segundo tiempo del debut.
En el lateral entraría Juan Manuel Sanabria por Matías Viña, y Darwin Núñez se quedaría en el banco, dándole lugar a Canobbio por la banda derecha y dejando a Federico Viñas como único delantero. De esta manera, Bielsa volvería a su clásico esquema 4-3-3, con Maxi Araújo, Viñas y Canobbio en el ataque, y Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en el mediocampo. La defensa quedaría conformada por Sanabria, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres y Guillermo Varela. Fernando Muslera se mantiene como arquero titular.
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