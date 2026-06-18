Jugador de Uzbekistán lesionó a un camarógrafo en pleno partido del Mundial: la curiosa jugada que se viralizó

El Mundial 2026 sigue dejando historias insólitas y una de ellas tuvo como protagonista a un trabajador de la transmisión televisiva. En el encuentro que Colombia le ganó 3 a 1 a Uzbekistán por el Grupo K, un camarógrafo terminó lesionado luego de ser embestido accidentalmente por el zaguero uzbeko Abdukodir Khusanov.

La acción ocurrió a los 34 minutos de juego. Luis Díaz desbordó por la banda izquierda y Khusanov intentó detenerlo con una entrada tardía. El defensor no solo cometió la infracción y vio la tarjeta amarilla, sino que su impulso lo llevó fuera del terreno de juego, donde impactó de lleno contra un camarógrafo ubicado junto a la línea lateral.

Las imágenes generaron preocupación inmediata. Los servicios médicos ingresaron rápidamente para asistir al operador, que permaneció algunos minutos en el suelo y evidenció molestias en una de sus piernas.

Medios británicos informaron que posteriormente fue retirado para recibir una evaluación más exhaustiva, aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de la lesión.

¡SE LLEVÓ TODO PUESTO!!! Khusanov fue amonestado en el partido entre Uzbekistán y Colombia por esta dura entrada a Lucho Díaz.



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El episodio se viralizó en las redes sociales, donde numerosos aficionados expresaron su preocupación por el estado del trabajador y cuestionaron la vehemencia de la acción del defensor uzbeko.

Más allá del susto, el partido continuó y terminó con victoria colombiana por 3 a 1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. Uzbekistán, que había logrado el empate transitorio a través de Abbosbek Fayzullaev, sufrió así una doble frustración en una jornada que quedará marcada también por el accidente que tuvo como inesperado protagonista a un camarógrafo mundialista.

👀 El seguimiento al camarógrafo, que tuvo que irse en ambulancia, tras el choque con Khusanov



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Uzbekistán 1-3 Colombia

Tras ocho años de ausencia, Colombia volvió a jugar un Mundial y lo hizo con una sonrisa: doblegó 3 a 1 a Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

La gran figura de la noche fue Luis Díaz. Cada vez que tocó la pelota se vio lo mejor del equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo. Y eso quedó demostrado con el soberbio pase que le metió a Daniel Muñoz, quien definió de primera para estampar el 1 a 0.

En el complemento Uzbekistán hizo historia porque consiguió anotar su primer gol por la Copa del Mundo en su primera participación. Luego de una floja reacción del arquero Camilo Vargas, apareció Abbosbek Fayzullaev para decretar el 1 a 1 con el arco libre.

Tan solo cinco minutos duró el empate gracias a que apareció la estrella del combinado sudamericano: Luis Díaz. El futbolista del Bayern Munich definió cruzado, el arquero Utkir Yusupov tocó la pelota, que terminó entrando de forma lenta, como si estuviese pidiendo permiso, para el 2 a 1.

Hubo tiempo para que Colombia cerrara por completo el partido, ya que en el minuto 90+9 Juan Hernández peleó la pelota, sacó un buen centro para que Jáminton Campaz, de cabeza, convirtiera el 3 a 1 definitivo.