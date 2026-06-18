Dani Angelero es mozo y albañil, pero revolucionó las previas del Mundial con su soñada canción a la Celeste

Enviados a Playa del Carmen, México

Todo empezó con un pedido de su padre: ¿Por qué no escribís una canción de Uruguay? Dani Angelero, un uruguayo de Florida que se mudó a Orlando hace seis años, que trabaja como albañil y mozo y que sueña con vivir de la música, quedó con el pedido resonando.

“Yo hago baños, paredes, pisos, cocinas y en mi tiempos libres, canciones”, cuenta, sonriente, desde Cyber Pizza, una pizzería uruguaya que sirve de sede de cientos de hinchas para la previa de los partidos del Mundial.

En esa misma pizzería, un par de días antes, cantó “Celeste”, la canción con la que cumplió la petición de su padre y con la que homenajea a su país. Con una boina negra y una camiseta de la selección, se presentó ante varias decenas de personas para cantar la canción que lanzó hace una semana y que ya suena y que incluso compartieron jugadores como Nicolás de la Cruz o Juan Manuel Sanabria.

¿Cuándo empieza una canción? El punto de partida es difuso. “Celeste” puede haber surgido con el pedido de su padre. También puede haber surgido en 2019, cuando junto a su esposa Malena se enteraron que iban a ser padres. Tras el nacimiento de su hija y sin una situación económica estable, en 2020, se mudaron a Orlando en busca de un futuro más seguro. Se establecieron en Estados Unidos y Dani empezó a trabajar de albañil y de mozo. En sus tiempos libres empezó a forjar una carrera como músico independiente en la que se movió entre el género urbano y la cumbia. Para esta canción, cargada de emociones e identidad, exploró el candombe y la murga.

La canción también puede haber empezado en abril, cuando Angelero se dio cuenta de que el Mundial estaba en el horizonte y una canción celeste podía ser necesaria. “Estaba sin trabajo, entonces agarraba la guitarra cuando tenía un rato y empecé a escribir. Traté de plasmar lo que yo siento por mi país y también un poco la diferencia que se siente estar acá”, cuenta.

El comienzo puede haber sido también, cuando probando una melodía uruguaya, hizo “un rasgueo como de candombe” y le sonó bien. Después apareció la letra, uno de los puntos que hizo que conecte con la gente por su esencia. “Hay una parte que dice ‘Celeste, sos el lugar donde las tardes son más largas y aunque la vida duela y se nos ponga amarga siempre tenemos un amigo para abrazar’. Eso habla del uruguayo también. Siempre hay un uruguayo al lado para llorarle en el hombro”, cuenta.

Angelero publicó parte de la canción y la vio Alfredo Gómez, un guitarrista uruguayo que también vive en Estados Unidos, que tocó con Alfredo Zitarrosa, Jaime Roos y El Sabalero y al que Angelero conoció de casualidad. Le sugirió algunos arreglos y se propuso para grabar instrumentos. “Agarré la guitarra, agarré la computadora y me fui para la casa”, cuenta, lugar en el que estuvo dos días hasta que terminaron su trabajo. La murga La Tapada, de Florida, en la que participó, también se sumó a colaborar y grabó y envió los coros.

“Lo que más me sorprendió cuando canté la canción fue que había gente que se la sabía. O sea, ver que gente la vio, la aprendió, se la sabe y encima la está cantando contigo, se siente como una energía diferente. He tratado de no emocionarme estos días porque la verdad todo esto es muy nuevo para mí, pero a veces a uno se le cae una lágrima, ¿viste?”, cierra.

Es difícil saber cuándo nació una canción y determinar hasta dónde va a llegar. Lo único seguro, para Angelero, es que cumplió el pedido de su padre, homenajeó a su país y hoy tiene una canción que canta a coro con otros uruguayos, en un banderazo o en un bar.