La camiseta celeste de Uruguay fue elegida la mejor del Mundial 2026 por un prestigioso medio estadounidense

La selección uruguaya recibió un reconocimiento inesperado en pleno Mundial 2026, pero esta vez lejos del terreno de juego. El prestigioso periódico estadounidense The Washington Post eligió a la camiseta titular de la Celeste como la mejor indumentaria de la Copa del Mundo en un ranking elaborado en función de la estética y la originalidad de los diseños.

En el artículo, el medio ubicó a Uruguay en el primer puesto por encima de potencias como Alemania y España y destacó el aire clásico de la camiseta diseñada por Nike. Según la publicación, la indumentaria “rinde homenaje a los históricos uniformes de Uruguay, especialmente al de los Juegos Olímpicos de 1924”, al presentar el tradicional color celeste acompañado por un cuello blanco con botones y detalles de estilo vintage.

La periodista Ashley Fetters Maloy, autora del ranking, definió la camiseta uruguaya como una prenda “ordenada y elegante” y elogió especialmente la tipografía de los números y el guiño a la rica historia futbolística del país.

La nueva colección de Nike para la Celeste en el Mundial ya había generado repercusión desde su presentación en marzo. La empresa estadounidense explicó que la camiseta local de Uruguay fue concebida como un tributo a las equipaciones clásicas de la selección y apostó por un diseño de líneas sobrias, alejado de las tendencias más rupturistas del certamen.

No es la primera vez que la indumentaria de Uruguay recibe elogios internacionales. En las últimas semanas, otros sitios especializados en camisetas y cultura futbolera también destacaron los diseños de la Celeste entre los más atractivos del Mundial, especialmente por su combinación de tradición e identidad nacional.

Ranking de "The Washington Post" Foto: Captura de pantalla

El reconocimiento de The Washington Post llega además en un contexto particular, ya que varias de las camisetas de Nike en el Mundial fueron objeto de críticas por un problema estético en las costuras de los hombros que generaba un efecto de relieve en algunas prendas. Pese a ello, la camiseta de Uruguay logró sobresalir por su elegancia y por un diseño que conecta directamente con la rica tradición de la selección más laureada de América.

En medio de la disputa del Grupo H, donde Uruguay comparte zona con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, la Celeste ya consiguió una primera victoria simbólica: ser considerada por uno de los medios más influyentes de Estados Unidos como el equipo que mejor viste en la máxima cita del fútbol.