Los siete récords que alcanzó Messi en el debut de Argentina por el Mundial 2026, a días de cumplir 39 años

A días de cumplir 39 años, el próximo 24 de junio, Lionel Messi se encamina a seguir batiendo récords en en un Mundial en el que aspira a guiar a la selección de Argentina a lo que sería un inédito bicampeonato del mundo, tras levantar la Copa en Qatar.

La Pulga llegó al Mundial 2026 en la misma línea de los 13 goles marcados por el francés Just Fontaine, un registro alcanzado por el mítico delantero en un solo torneo. Y con su exhibición de este martes superó los 14 del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, alcanzando al alemán Miroslav Klose con 16 como máximo goleador en Mundiales.

"DIOS ME REGALÓ DEMASIADO. AHORA A DISFRUTAR"



Lionel Messi. Cuando habla así nos negamos a mirar el futuro. 🥹🥹🥹#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/16e908BHdh — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Por si fuera poco, Messi acaba de convertirse en el jugador más veterano (38 años y 357 días) en anotar en una Copa del Mundo y en el primer futbolista que juega seis mundiales, marca en la que lo alcanzará Cristiano Ronaldo esa tarde cuando debute en Portugal vs. RD Congo.

Para Argentina, el 16 de junio es mágico en la Copa del Mundo, pues jugó su cuarto partidos del torneo en este día. Los anteriores fueron en México 1986 frente a Uruguay (victoria 1-0 y mismo día en el que nació Fernando Muslera en Buenos Aires), en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro (goleada por 6-0) y en Rusia 2018 contra Islandia (empate 1-1).

El 16 de junio de aquel 2006 la Pulga marcó su primer gol y, ayer, exactamente 20 años después, volvió a festejar, lo que también lo coloca como el jugador con mayor brecha entre su primer y último gol en Copas del Mundo.

Lionel Messi celebrando uno de los goles de Argentina ante Argelia por el Mundial 2026. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

El Bicho es el segundo en la lista con 16 años y 164 goles desde su última anotación en Qatar, a la espera del debut en esta edición.

La lista no termina ahí, porque según, el comentarista deportivo y experto en datos y cifras español, MisterChip, igualó al brasileño Roberto Rivelino como los únicos futbolistas de la historia de la Copa del Mundo en anotar cinco goles con remates desde fuera del área.

El segundo lugar de esta línea, con cuatro unidades, es para Diego Forlán y el alemán Lothar Matthäus.

Además, Messi se convirtió en el único jugador en toda la historia de los Mundiales que ha marcado a 11 selecciones diferentes: Serbia, Bosnia, Irán, Nigeria, México, Arabia Saudita, Australia, Países Bajos, Croacia, Francia (en la final) y Argelia. Tanto Jürgen Klinsmann, Ronaldo Nazário y Miroslav Klose habían alcanzado las 10 selecciones.

Con el debut en el Mundial 2026, se convirtió en el primer futbolista en alcanzar los 200 encuentros internacionales con su selección durante una Copa del Mundo, otro registro extraordinario para una carrera repleta de hitos.

Los récords de Messi

Lionel Messi durante el partido Argentina-Argelia por la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP.