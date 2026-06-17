Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 17 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

Cristiano Ronaldo inicia hoy su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta ante la ilusionada RD Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo. El luso, jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi. Pero el ‘10’ de la albiceleste ya lo ganó todo tras conquistar la Copa en Qatar 2022.

En ese mismo torneo CR7 se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos de final. Desde las 14:00, saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

Alineaciones probables

Portugal. Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo.

DT. Roberto Martínez.

RD Congo. Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.

DT. Sébastien Desabre.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Abdulrahman Al-Jassim (QAT).

Asistentes. Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh (QAT).

VAR. Khamis Al-Marri (QAT).

Inglaterra vs. Croacia

Ivan Perisic y Luka Modric, dos jugadores emblemáticos de Croacia, nacieron cuando el país todavía formaba parte de Yugoslavia. Foto: JEWEL SAMAD - AFP.

Luego de dos actuaciones históricas conformando el podio de Rusia 2018 y Qatar 2022, la selección de Croacia también se despide de una generación dorada histórica. En el primero de ellos, justamente, eliminó a su rival de turno: Inglaterra, que ayer, en el límite permitido por FIFA, convocó a Trevoh Chalobah, en lugar de Tino Livramento, lesionado en una práctica.

Nunca ha estado el conjunto de los Tres Leones más cerca de volver a una final mundialista que aquel 11 de julio de 2018 en Moscú, cuando los croatas remontaron en la prórroga (1-2).

Inglaterra sintió entonces que se le escapaba la mejor oportunidad para poner fin a 52 años de sequía -ya va por 60-. Por eso, ni siquiera haber derrotado a Croacia en los cuartos de final de la Eurocopa le sirvió para sanar la herida.

Lo intentará hoy, desde las 17:00, pero del otro lado estará, con 40 años, Modric, que apura su última Copa aún como referente del equipo, lo mismo que el eterno Ivan Perisic (37) que, sin el desborde de antaño, aún es un arma ofensiva que sumar a Petar Musa.

Alineaciones probables

Inglaterra. Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon, Harry Kane.

DT. Thomas Tuchel.

Croacia. Dominik Livaković; Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić; Mario Pašalić, Ivan Periši, Ante Budimir.

DT. Zlatko Dali.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

Árbitro. Clement Turpin (FRA).

Asistentes. Nicolas Danos y Benjamin Pages (FRA).

VAR. Jerome Brisard (FRA).

Ghana vs. Panamá

Formación de la Selección de Ghana Foto: Anna Szilagyi/EFE

Panamá y Ghana debutan hoy en el Mundial 2026 en un partido que puede marcar el destino de ambas en el Grupo L, que completan Inglaterra y Croacia, y que aparece como una oportunidad casi obligatoria para sumar antes de afrontar a los dos grandes favoritos de la zona.

La selección panameña llega al estreno mundialista con sensaciones positivas tras una concentración de más de una semana en el complejo hotelero de Nottawasaga, al norte de Toronto, donde el técnico Thomas Christiansen ha podido preparar con tranquilidad el encuentro y recuperar efectivos importantes.

Alineaciones probables

Ghana. Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki William, Antonyo Semenyo.

DT. Carlos Queiroz.

Panamá. Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz.

DT. Thomas Christiansen.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Glen Nyberg (SUE).

Asistentes. : Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist (SUE).

VAR. Mohammed Alabakry (KSA).

Uzbekistán vs. Colombia

Luis Diaz. Angel Colmenares/EFE

Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su hinchada en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrentará hoy a una debutante, la selección Uzbekistán que dirige el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo como jugador.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, fue subcampeón de los goleadores en la Eliminatoria con siete tantos, uno abajo de Messi, y, después de convertir 15 goles en la Bundesliga, llega pleno de confianza.

Alineaciones probables

Uzbekistán. Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov.

DT. Fabio Cannavaro.

Colombia. Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta o Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

DT. Néstor Lorenzo.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+. Canal 5 que van por TV abierta, señal de cable y AntelTV por streaming. Disney+.

Árbitro. Anthony Taylor (ING).

Asistentes. Gary Beswick y Adam Nunn (ING).

VAR. Ivan Bebek (CRO).

