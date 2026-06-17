El mundo deportivo uruguayo presente en el Mundial acompañando a la Celeste: las personalidades que están

Son muchos los uruguayos que viajaron desde distintas partes del mundo a ver a Uruguay en el Mundial 2026. Y que la locación de los primeros dos partidos sea en Miami, hizo que muchos otros se animaran a viajar. Y de ellos hay varios que son del ambiente deportivo o futbolero. Entre ellos se encuentra el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, que se quedará también en los próximos días para ver a la Celeste contra Cabo Verde.

Hablando de Nacional, también está la adscripta a la presidencia de Ricardo Vairo, Magdalena Giuria, así como los exdirigentes tricolores Pablo Durán, Daniel Turcatti y Bari Monzeglio. También se encuentra el actual dirigente Alex Saul.

Diego Lugano es habitual en este tipo de competencias de prestigio, y esta no es la excepción, aunque se encuentra trabajando en una cadena internacional de TV. Hablando de excapitanes de la Celeste, a Diego Godín se lo pudo ver impecablemente vestido junto a su amigo y socio Chory Castro, igual que Diego Forlán, que es otro de los exjugadores presentes, así como Osvaldo Canobbio (padre de Agustín), José Luis Zalazar (padre de Rodrigo), Ruben Sosa y Seba Viera. El futbolista Leandro Barcia también está acompañando a la selección junto a su familia, así como el “Gaucho” De los Santos, que está trabajando analizando el juego para un medio internacional. Felipe Carballo y el “Cacique” Medina, así como Marcelo Broli, que llegó junto a su familia, son otros de los que están presentes en la Copa, de igual forma que Matías Britos. El consejero de Peñarol, Evaristo González no se perdió la cita.

Ni que hablar que está Luis Suárez, que vive acá.

Pero no solo del ámbito futbolístico hay personalidades: está el piloto Santiago Urrutia, el ciclista Leonel Rodríguez y el exbasquetbolista de la selección, Esteban Batista, entre otros.