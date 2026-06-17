Austria 3-1 Jordania 1 por el Mundial 2026: los europeos regresaron con triunfo a la Copa del Mundo tras 28 años

La selección de Austria cumplió con el guion, aunque con muchos más apuros de los previstos, y festejó su retorno, 28 años después, a la fase final de una Copa del Mundo, tras imponerse este miércoles por 3-1 ante la selección de Jordania, que puso a los centroeuropeos en más problemas de los que reflejó el marcador final en el segundo partido de la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Envalentonado, quizá, por el sorprendente empate que Cabo Verde logró ante la campeona de Europa, España, el conjunto jordano, otro debutante en una fase final de una Copa del Mundo, salió dispuesto a prolongar la revolución de los modestos.

Y lo logró con un jugador como Mousa Al-Tamari, quien se olvidó de las disputas que mantuvo con su entrenador sobre dónde situar la línea de presión y se dedicó a lo que mejor sabe: aparecer una y otra vez por todo el frente de ataque.

Pero si la velocidad del extremo del Rennes francés no fue ninguna sorpresa para nadie, más inesperado fue el descaro del joven Odeh Fakhoury, quien a los 17 minutos estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo desde afuera del área que obligó a lucirse al guardameta austriaco Alex Schlager.

Nada pudo hacer, sin embargo, el golero jordano Yazzed Abu Laila para impedir que cuatro minutos más tarde, a los 21’, el volante Romano Schimd estableciese el 1-0 con un espectacular derechazo desde la medialuna del área.

Un gol que, lejos de amilanar al conjunto jordano, llevó a los del marroqui Jamal Sellami a dar un paso adelante y tomar el control del partido a una Austria que, pese a su ventaja en el marcador, nunca pareció cómoda.

De hecho, Jordania dispuso antes de llegar al descanso de dos claras ocasiones para empatar. A los 22’ el palo detuvo un cabezazo de Ali Olwan y a los 34’ el arquero Schlager evitó el tanto del delantero jordano.

Nicolás Seiwald de Austria disputa la pelota con Odeh Fakhoury de Jordania en el Mundial 2026. Foto: EFE.

Sin embargo, a los 51’, Ali Olwan tuvo revancha y la mandó a guardar para poner el 1-1 con un potente y preciso remate poniendo en tela de juicio el futuro del encuentro porque obligó al técnico austríaco, Ralf Rangnick, a meter un triple cambio para el complemento dándole entrada a Marko Arnautovic, quien iba a jugar un papel clave en el segundo tiempo.

Poco tardó el delantero del Estrella Roja en confirmar su fama de goleador tras aprovechar una mala salida del golero Abu Laila después de un córner para firmar el 2-1 a los 68’.

Ese gol nunca subió al marcador tras comprobarse en las imágenes del VAR que el jugador austríaco Stefan Posch tocó el balón con el brazo antes de pasarle el balón a Arnautovic.

Pero ya nada podía parar a Austria, que, a los 77’, volvió a explotar los problemas de Jordania con el juego aéreo en un nuevo centro lateral que Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, puso la pelota en su propio arco para el 2-1 de los europeos.

Pero había más. Ya en tiempo de adición, a los 112’ y de penal, apareció Marko Arnautovic para anotar y poner el 3-1 definitivo para Austria, que luego de algún contratiempo en la primera parte, lo liquidó en la segunda y arrancó la Copa del Mundo con el pie derecho en la previa a un partido clave que tendrá el lunes 22 de junio frente a la selección de Argentina desde la hora 14:00 de Uruguay.

Hinchas de Jordania en el Mundial 2026. Foto: EFE.

Austria 3-1 Jordania

Cancha: Estadio de la Bahía de San Francisco, Estados Unidos.

Árbitro: Dahane Beida (Mauritania).

Austria: Alex Schlager; Posch, Lienhart, Alaba (59’, Danso), Mwene (59’, Wanner); Seiwald, Xaver Schlager (59’, Chukwuemeka); Schmid (83’, Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (45’, Arnautovic). D.T. Ralf Rangnick.

Jordania: Abu Laila; Nassib (81’, Alrosan), Abualnadi (72’, Obaid), Alarab; Haddad (81’, Almardi), Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari (88’, Aldaoud), Olwan, Fakhoury (88, Azaizeh). D.T. Jamal Sellami.

Goles: 21’ Schmid, 77’ Alarab en contra, 112’ Arnautovic de penal (Austria); 50’ Olwan (Jordania).

Amarillas: Sabitzer (Austria).