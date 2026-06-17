Mundial 2026: la historia del entrenador que clasificó sin conocer el país que dirige y busca dar la sorpresa

La selección de Haití liderada por Sébastien Migné tendrá un rival de fuste al enfrentar a la Brasil de Carlo Ancelotti el viernes a las 21:30 horas en el Estadio Filadelfia por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. Los caribeños tienen una singular historia bajo el mando de este entrenador considerando que asumió el 8 de marzo del 2024 y desde entonces registra 25 partidos dirigidos.

Sin embargo, ninguno de ellos los disputó en el país a causa de la crisis de seguridad que atraviesan puertas adentro y les ha impedido pisar su cancha, el Estadio de Puerto Príncipe, que fue vandalizado.

Incluso el partido clave para la clasificación al Mundial, donde enfrentaron a Nicaragua y eran locales a nivel administrativo, lo debieron disputar en Managua, donde se impusieron 2-0.

También oficiaron de locales en Curazao frente a Costa Rica y Honduras, e incluso en Barbados y Aruba contra otras selecciones. Con el francés Migné terminaron líderes del grupo C en la tercera ronda de las Eliminatorias de CONCACAF e hicieron historia al regresar a un Mundial tras 52 años. El único antecedente fue el de Alemania 1974.

Scott McTominay de la selección de Escocia contra Haití. Foto: Greg M. Cooper/EFE

Compartió la llave con Nicaragua, Costa Rica y Honduras y aun así terminó en la cima. Después de estrenarse en el grupo C con caída 1-0 ante Escocia, Migné puso el foco en el cruce ante la Canarinha: “Ahora tenemos una montaña que se nos viene encima en cinco días con la forma de Brasil. Es una ocasión prestigiosa, y cuando has estado ausente de este nivel durante 52 años tienes que disfrutarla”, dijo en conferencia de prensa.

Frantzdy Pierrot, una de las cartas ofensivas de la selección de Haití

Frantzdy Pierrot, el actual jugador del Caykur Rizespor de Turquía, es una de las principales cartas ofensivas de Haití y, de hecho, viene de ser titular ante Escocia.

El debut seguro de Hannes Delcroix

A pesar de la caída en el estreno mundialista, Hannes Delcroix, zaguero del Lugano de Suiza, fue el más destacado de Haití dentro del once inicial.

Douglas Santos pidió mesura en la selección de Brasil

Douglas Santos, lateral de la selección de Brasil, habló en la previa del cruce ante Haití por el Mundial 2026. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP fotos.

Douglas Santos, el lateral de Brasil, habló en conferencia de prensa y fue contundente: “No podemos tener la soberbia de pensar que golearemos a Haití”, enfatizó.

Al ser consultado acerca de la debilidad defensiva de la selección brasileña, que ha recibido goles en los últimos seis partidos, su peor racha desde finales de 2019, Douglas Santos afirmó que están trabajando para "disminuir" los tantos de los rivales.

"Son partidos bastante difíciles. Vamos a dar el máximo. Nos exigimos no sufrir goles, pero estamos enfrentando grandes selecciones y grandes jugadores que juegan en Europa", explicó.

Con información de EFE.