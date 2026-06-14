Haití 0-1 Escocia: un solitario gol de John McGinn le dio el triunfo a los británicos en un partido parejo

Escocia tuvo que esperar 36 años para volver a celebrar una victoria en Copas del Mundo tras vencer a Haití por 0-1 en el cierre de la primera jornada del grupo C del Muncial 2026, que le deja por delante de Brasil y Marruecos, que igualaron 1-1.

El partido jugado en el estadio Foxborough, de Boston, resultó muy parejo y dejó la sensación de que al conjunto orientado por Steve Clark no le sobró nada.

Escocia comenzó presionando sobre el arco de Johnny Placide con intentos de Scott McTominay, John McGinn y Ché Adams, pero tanto el golero del Bastia francés como toda su línea defensiva se mostraron sólidos.

La reacción de Les Grenadiers, dirigidos por Sébastien Migné, no se hizo esperar y Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor se encargaron de llevar peligro a los pagos del portero Angus Gunn. Pero no hubo puntería.

McTominay, héroe de la clasificación del país de las gaitas a esta cita mundialista, se mostró incisivo, pero también no le acompañó la suerte. Pero tras una ráfaga de ataques, los de Clark lograron romper el candado de Placide en el minuto 28 luego de que McGinn, mediocampista del Aston Villa inglés, impactó el balón en el centro del área y, gracias a un desvío, vulneró el arco caribeña.

Luego del tanto de los europeos, Haití quiso reaccionar, pero la falta de precisión malogró de nuevo sus intenciones tras remates desviados de Ricardo Adé y Ruben Providence.

Para el segundo tiempo, una Escocia un poco más desordenada trató de aumentar su ventaja, pero se encontró con unos Grenadiers que abroquelaron mucha gente en el medio.

McTominay, McGinn y Ché Adams se chocaron siempre con el muro haitiano, circunstancia que aprovecharon Adé y Providence para salir en contragolpes que terminaron en las manos de Gunn.

El haitiano Frandtzy Pierrot casi frustra la fiesta plena de los europeos en el minuto 85 cuando su cabezazo salió desviado por poco de la puerta de Gunn.

El segundo partido de Escocia será el 19 de junio contra Marruecos en Boston, mientras Haití se enfrentará con Brasil el mismo día en Filadelfia.

Con información de EFE.