Australia 2-0 Turquía: los oceánicos plantearon el partido para contraatacar y golpearon en los momentos justos
Tony Popovic armó una línea de cinco con volantes veloces por afuera y tuvo en Patrick Beach que contuvo los intentos turcos que sin poder encontrar profundidad probaron mucho de afuera.
Australia sumó tres puntos vitales en el marco del Grupo D del Mundial 2026. Los oceánicos derrotaron a Turquía por 2-0 e igualaron a Estados Unidos en lo más alto de su zona.
Tony Popovic planteó un partido de contraataque y el juego le salió tal y como pensaba. Línea de cinco, volantes rápidos por afuera y con una corrida de Nestory Irankunda festejó el primero. Patrick Beach sostuvo el triunfo con atajadas ante tiros lejanos que intentaron los dirigidos por Vicenzo Montella y Connor Metcalfe terminó bajando la cortina del partido con un largo zurdazo.
Primer tiempo
Turquía fue quien intentó ser protagonista en el arranque, tuvo el control de la bola pero no pudo ser profundo. Australia planteó el juego con una línea de cinco e intentó jugar de contra con sus volantes por afuera. Los de Vicenzo Montella tuvieron con algún tiro lejano insinuaciones, pero sin mayor peligro para el arco de Patrick Beach.
Sin embargo, cuando los turcos lograban mayor profundidad en el juego, Australia lastimó de contraataque. Nestory Irankunda se inventó una gran jugada individual, dejó dos defensores por el camino y no falló en el mano a mano ante Uğurcan Çakır.
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⚽ Tras una gran jugada individual, Irankunda marcó el 1 a 0 ante Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9XH7PNyuGg
Turquía respondió con un tiro lejano de Abdülkerim Bardakcı que pegó en el palo luego de la intervención de Beach.
Segundo tiempo
El inicio de la segunda mitad tuvo la misma tónica que la primera, con Turquía incomodando a Beach con tiros a distancia. Cuando el gol de los dirigidos por Montella parecía al caer, una pelota filtrada entre los volantes le permitió a Connor Metcalfe transportar y con un largo zurdazo venció a Çakır.
¡GOOOL DE AUSTRALIA! 🔥🇦🇺— DSPORTS (@DSports) June 14, 2026
⚽ Metcalfe sacó un terrible zurdazo y puso el 2 a 0 ante Turquía.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dtn8qTYeHH
Beach volvió a ser protagonista minutos después tapando un tiro a de la puerta del área chica de Kerem Aktürkoğlu, coronándose como la figura para sostener no solo el resultado, sino también la ventaja que puede ser decisiva en la definición.
Australia 2-0 Turquía
Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano (74' Jason Geria), Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burguess, Jordan Bos (84' Aziz Behich); Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler (84' Jackson Irvine), Nestory Irankunda (61' Nishan Velupillay); Mohamed Touré (74' Tete Yengi). DT: Tony Popovic.
Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik (81' Mert Müldür), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (81' Salih Özcan); Arda Güler, Orkun Kökçü (62' Yunus Akgün), Barış Yılmaz (46' Kenan Yıldız); Kerem Aktürkoğlu (85' Deniz Gül). DT: Vicenzo Montella.
Goles: 27' Nestory Irankunda (A) / 1-0, 75' Connor Metcalfe (A) /2-0.
Amarilla: 86' Yunus Akgün (T).
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (VEN).
Cuarto: Kevin Ortega (PER).
VAR: Tatiana Guzmán (NIC) y Juan Soto (VEN).
Estadio: BC Place.
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