Dónde ver Costa de Marfil vs. Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026: hora del partido y transmisiones

En el Mundial 2026, Costa de Marfil y Ecuador jugarán el domingo 14 de junio de 2026 por el Grupo E en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos. El partido comienza a las 20:00 horas.

El cruce marcará el punto de partida para ambos en la zona, con la necesidad de sumar desde el primer partido para ordenar el camino en una serie que exigirá regularidad y eficacia. Para los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece, será una buena oportunidad de dejar claro ante el mundo que la selección ecuatoriana está lista para dar el gran salto en el máximo escenario del fútbol.

Dónde ver el partido entre Costa de Marfil y Ecuador en vivo

Para quienes busquen dónde ver el partido en vivo, el encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable, a través de DGO en streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo en el territorio uruguayo. El encuentro también estará disponible por Flow Sports, DAZN y AUF.TV.

Ecuador festeja el tanto de Enner Valencia ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Rodrigo Buendia | AFP

Ecuador: un plantel repleto de figuras

En materia de historial, los datos disponibles indican que Costa de Marfil y Ecuador no registran partidos jugados entre sí.

Costa de Marfil llega como una de las referencias futbolísticas de África occidental y compite bajo la órbita de la CAF. Su historia reciente incluye títulos continentales en 1992, 2015 y 2025, además de generaciones con fuerte presencia en ligas europeas. En Copas del Mundo, sin embargo, todavía no logró superar la fase de grupos.

Ecuador, gran animador en la Conmebol, se consolidó como un rival habitual de las Eliminatorias Sudamericanas y afrontará otra cita mundialista con la identidad de la Tricolor, también conocida como La Tri. La selección ecuatoriana ya disputó cinco Mundiales y su techo histórico fue el acceso a octavos de final en 2006.

Para esta Copa del Mundo, el seleccionado ecuatoriano tiene un plantel con varios futbolistas de renombre que le permiten ilusionarse con llegar a instancias avanzadas del torneo. Entre ellos está William Pacho, defensa del Paris Saint-Germain, recientemente campeón de la Champions League. También cuenta con Piero Hincapié, del Arsenal, Moisés Caicedo, del Chelsea, Jeremy Arévalo, del Stutgart, o su histórico goleador, Enner Valencia, que a pesar de sus 36 años, tiene un olfato goleador intacto.

Ecuatoriano Moisés Caicedo defendiendo a su selección. Foto: Sergio Pérez/EFE

El presente del torneo le dará valor especial a este debut: para Costa de Marfil será una oportunidad de trasladar su peso africano al escenario mundial, mientras que Ecuador intentará apoyarse en su experiencia competitiva sudamericana para arrancar con firmeza.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.