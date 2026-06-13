Le robaron championes y equipamiento deportivo a la selección de Inglaterra previo al debut en el Mundial 2026

Golpazo para la organización del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, ya que desde Inglaterra denuncian que la selección del alemán Thomas Tuchel sufrió el robo de championes y otros equipamientos en la antesala a su debut en la competencia.

El medio inglés Daily Mail fue el que dio a conocer esta noticia donde el equipaje del conjunto británico había salido desde West Palm Beach a Swope Soccer Village, lugar donde concentra Inglaterra de cara a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, cuando fueron a buscarlos se dieron cuenta que faltaban varios elementos. Entre ellos: championes, pelotas —algunas informaciones indican que solo había quedado una—, ciertos materiales del cuerpo técnico y más.

Bajo este punto, la federación inglesa trabaja a contra reloj para intentar recuperar esos elementos o mandar nuevos para que su delegación pueda trabajar con normalidad de cara a la máxima competición de selecciones que organiza FIFA.

Asimismo, la policía de Kansas City trabaja para poder recuperar esos elementos y según informó Marca habría dos personas detenidas en relación a esta investigación.

El calendario de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Uno de los entrenamientos de Inglaterra. Foto: @England.

La selección de Inglaterra llega a suelo estadounidense con el fin de poder sumar su segundo Mundial en la historia. En ese sentido, su camino en la Copa del Mundo 2026 comienza el miércoles 17 de junio frente a Croacia en el Estadio Dallas, a partir de la hora 17:00 de Uruguay, por la primera fecha del Grupo L.

Seis días más tarde los futbolistas dirigidos por el alemán Thomas Tuchel volverán a salir a escena por la cita mundialista contra Ghana, desde la hora 17:00, en el Estadio de Boston.

De esta manera, cerrarán su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio al enfrentarse a la selección de Panamá del golero Luis Mejía en el MetLife Stadium de New Jersey, a la hora 18:00.

La lista de convocados de la selección inglesa

A continuación, los 26 convocados de la selección de Inglaterra: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City); Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham); Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid- España), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United); Harry Kane (Bayern Munich - Alemania), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona - España), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).