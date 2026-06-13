Qué pasa con el capitanato de Uruguay, la planificación de Bielsa del "cooling break" y la medida con las prácticas

Enviados a Playa del Carmen, México

Jorge Giordano ayer se levantó temprano, llegó con una puntualidad inglesa a la hora estipulada y habló con algunos medios en la concentración de Uruguay. Por la tarde, mismo proceso con otra tanda de medios, y la afirmación que es un hombre que le gusta ser puntual. El director de selecciones tuvo incidencia directa en el acierto de la elección del hotel de Uruguay en Playa del Carmen, siendo un aspecto destacado por los futbolistas.

Empezó hablando de la situación de Ronald Araujo, explicó que es complejo que pueda estar para los primeros partidos y se refirió al viaje de horas que hizo a Europa: “Sé que ese tema trajo controversia; hay determinaciones que el jugador tiene libre opinión y considera que necesita también desde otro lado otra opinión, se siente seguro. Lo que nosotros necesitamos es que el jugador tenga la confianza plena en lo que refiere a su salud. Nosotros también consideramos que la delegación debía llegar toda junta a Playa del Carmen, sí soy consciente que se le agregó alguna hora de viaje, pero no era determinante ya que el futbolista no iba a formar parte del primer partido, y su recuperación no iba por ese lado”.

En la interna de la selección nunca se pensó en dar de baja a Ronald ni tampoco a Giorgian de Arrascaeta, que será el otro jugador que no estará a la orden de Bielsa para el debut. “Cuando surgen estas cosas, hay una evaluación profunda. Se decidió que estos dos futbolistas tenían que estar acá, son jugadores que estando bien son determinantes y estando bien seguramente tengan muchos minutos. La evaluación cerró siempre que deberían estar”, explicó.

El floridense también comentó que Joaquín Piquerez está trabajando con normalidad y que lo de Josema Giménez no tiene nada que ver con algún tema físico, sino con una gripe que lo aquejó.

Jorge Giordano en rueda de prensa. Foto: Mateo Vázquez.

A su vez, Giordano explicó la presencia de Laniyan Neves, el fisioterapeuta del Flamengo que se sumó al staff de la Celeste: “Los equipos, no solo en este proceso, sino también en la Eliminatorias, mandan sus profesionales a veces con los jugadores. El caso de Flamengo es uno. En las Eliminatorias este profesional acompañó a los jugadores, se decidió que viniera por tema de seguridades, de conocimiento de atender a De Arrascaeta por muchos años. Es un gran profesional, que nosotros no lo conocimos ahora en el episodio de la lesión, lo hicimos antes y ha convivido con nosotros en el complejo, incluso tuvo participación activa en la recuperación de De la Cruz; si bien es un agente externo, es conocido y al futbolista le da seguridad”.

Giordano agregó que lo de Federico Valverde fue un “ tratamiento de células madres, pero el futbolista participó normal con los compañeros y no va a tener ningún problema para jugar”.

“El programa es muy pensado, tomamos experiencias de otros Mundiales, recuerdo claramente la experiencia del 90 donde los protagonistas dijeron que habían jugado el Mundial antes, en Qatar también jugamos amistosos, aunque era distinto porque no tenían la carga que tienen hoy los futbolistas, algunos tienen 70 y pico de partidos, otros menos, pero con esa intensidad de jugar miércoles y sábado. Se decidió que la preparación fuera en Uruguay, no hubo nunca doble horario, se respetó la diferencia horaria hasta que se acostumbraran al horario uruguayo, y todos los entrenamientos fueron en la tarde priorizando el descanso. Creemos que el equipo tiene que llegar fresco al Mundial. En esta preparación hay mucho entrenamiento exigente, pero también de recuperación”, explicó Giordano.

Jorge Giordano en rueda de prensa. Foto: Mateo Vázquez.

“No sé si va a jugar Viñas, pero tengo que ser sincero y ha hecho muchos entrenamientos ocupando esa posición (de doble 9). Es un futbolista de muchísima potencia, de mucha profundidad, que sin dudas refuerza lo que es el ataque, sumado al juego aéreo que tiene y que tiene gol. Además, con Darwin estábamos en contacto todas las semanas, hay que destacar cómo llegó y cómo se está entrenando”, se limitó a decir el profesional, que ha generado un vínculo muy positivo con Bielsa, más allá de que puntualizó de que él no toma las decisiones, pero que sí hablan de fútbol.

Los cuatro mini partidos y el capitanato de Uruguay

Jorge Giordano habló de un tema que está en el tapete en el comienzo del Mundial: el “cooling break”, es decir, la pausa de tres minutos para hidratarse. “Ahora ustedes vieron que son cuatro partidos, los tres minutos influyen muchísimo. Podés terminar los primeros 23 minutos atacando, y cuando empieza el segundo cuarto, el partido puede ser totalmente otro. Nuestro cuerpo técnico ha planificado hasta esos tres minutos de cómo debe manejarlo. Cambió el fútbol. Tres minutos cambia el juego, hay que planificar ese tiempo, sin duda la intervención del cuerpo técnico es fundamental. Empieza otro partido. Vamos a decir la verdad, usted cuando vio el partido ayer, vio una pauta publicitaria, cuando uno plantea discrepancias, seguramente los organizadores dicen que hay que pagar los premios y los gastos que se originan”.

El director de selecciones también hizo referencia a lo que puede llegar a ser el capitanato de la selección teniendo en cuenta que José María Giménez no será titular y que estará Fernando Muslera en el arco celeste. ¿Llevará la cinta Federico Valverde o el arquero de Estudiantes de La Plata? “Es una determinación del entrenador, hay cosas que no están aseguradas, no sé si estará Josema Giménez, no sé si jugará o no Muslera. Son cosas que maneja el cuerpo técnico, los futbolistas, esperemos que pasen los días y ver quiénes juegan”.

Ayer el equipo entrenó a puertas cerradas, mientras que hoy el movimiento será abierto a los medios los primeros 15 minutos.