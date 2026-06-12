Arabia Saudita, rival de Uruguay: amistosos de preparación con diferentes sensaciones, fortalezas y debilidades

Arabia Saudita llegará al debut frente a Uruguay en el Mundial 2026 con una preparación que dejó conclusiones variadas para su nuevo entrenador, el griego Giorgos Donis, quien asumió el cargo pocas semanas antes del inicio del torneo.

El equipo asiático disputó varios amistosos de exigencia dispar en la previa a la Copa del Mundo. Entre los resultados más destacados aparece la derrota 2 a 1 frente a Ecuador, una de las selecciones sudamericanas clasificadas al torneo, en un encuentro que expuso algunas de las dificultades defensivas que viene arrastrando el conjunto Saudí.

Sin embargo, Arabia Saudita logró recuperarse días después con un contundente triunfo 3 a 0 sobre Puerto Rico. En ese partido marcaron Sultan Mandash, Abdullah Al Hamdan y su principal figura, Salem Al Dawsari, capitán y referente ofensivo del equipo.

Su último examen antes del Mundial fue ante Senegal, una de las selecciones africanas más fuertes de la actualidad y habitual protagonista en las grandes competencias internacionales. Igualaron 0 a 0 en un partido muy táctico, donde Arabia Saudita mostró una versión sólida en defensa e incluso generó varias situaciones de peligro durante la primera mitad.

El empate también tuvo un dato llamativo: los saudíes lograron cortar una racha de 11 partidos consecutivos marcando goles que arrastraba el combinado senegalés.Los resultados reflejan una preparación con altibajos, acumulando dos encuentros consecutivos sin derrotas antes de su estreno mundialista.

Más allá de los resultados obtenidos en la preparación, Arabia Saudita cuenta con varios futbolistas de experiencia internacional. Su principal referente es el capitán Salem Al-Dawsari, extremo de 34 años que se transformó en un ídolo nacional tras marcar el histórico gol de la victoria ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El futbolista de Al-Hilal supera el centenar de partidos con la selección y es considerado el líder futbolístico del equipo.

En cuanto a sus fortalezas, el conjunto asiático mantiene una base importante de futbolistas provenientes de Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ahli, lo que le permite conservar automatismos y una identidad de juego reconocible. Además, la experiencia acumulada por varios integrantes del plantel en el Mundial de 2022 aparece como otro aspecto favorable.

Selección de fútbol de Senegal vs Selección de fútbol de Arabia Saudita Foto: AFP

Sin embargo, también presenta algunas debilidades que han quedado expuestas durante las Eliminatorias y los amistosos previos al torneo. La principal preocupación pasa por la falta de gol: Arabia Saudita convirtió apenas siete tantos en diez partidos de la fase principal de clasificación y ninguno de sus delanteros logró consolidarse como referencia ofensiva.

A eso se suma una fragilidad defensiva que provocó incluso el cambio de entrenador a pocas semanas del Mundial, cuando la federación decidió sustituir a Hervé Renard por el griego Giorgos Donis.

A este combinado enfrentará Uruguay el próximo lunes 15 de junio a las 19:00 horas en un nuevo debut mundialista.