Designaron al árbitro para el estreno de Uruguay en el Mundial 2026: es europeo y nunca dirigió a la Celeste

La selección de Uruguay sigue aprontándose para el estreno en el Mundial 2026 y una de las novedades de última hora fue la designación del equipo arbitral para el partido que la Celeste jugará este lunes 15 de junio desde la hora 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Arabia Saudita.

La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani como árbitro principal. Tiene 44 años, nació en Roma y nunca dirigió un partido de la selección uruguaya.

En la temporada que finalizó a nivel europeo, el juez italiano arbitró un Repechaje del Viejo Continente para el Mundial 2026, estuvo en Champions League y fue el encargado del arbitraje en la final de la Conference League que tuvo el triunfo del Cristal Palace sobre Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania.

Los que estarán junto a Mariani serán sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes, mientras que el canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro. También aparece la figura del quinto árbitro que en esta oportunidad será el canadiense Michael Barwegen.