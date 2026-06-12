Designaron al árbitro para el estreno de Uruguay en el Mundial 2026: es europeo y nunca dirigió a la Celeste
El equipo de Marcelo Bielsa ya conoce el equipo arbitral que estará a cargo del encuentro que este lunes 15 de junio jugará frente a Arabia Saudita en Miami.
La selección de Uruguay sigue aprontándose para el estreno en el Mundial 2026 y una de las novedades de última hora fue la designación del equipo arbitral para el partido que la Celeste jugará este lunes 15 de junio desde la hora 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Arabia Saudita.
La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani como árbitro principal. Tiene 44 años, nació en Roma y nunca dirigió un partido de la selección uruguaya.
En la temporada que finalizó a nivel europeo, el juez italiano arbitró un Repechaje del Viejo Continente para el Mundial 2026, estuvo en Champions League y fue el encargado del arbitraje en la final de la Conference League que tuvo el triunfo del Cristal Palace sobre Rayo Vallecano en Leipzig, Alemania.
Los que estarán junto a Mariani serán sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes, mientras que el canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro. También aparece la figura del quinto árbitro que en esta oportunidad será el canadiense Michael Barwegen.
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