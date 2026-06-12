¿Qué países participan en el Mundial? Las 48 selecciones que disputan el torneo en EE.UU., México y Canadá

El Mundial 2026 es una edición inédita no solo por su organización en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), sino también por ser la primera en dusputarse luego de que la FIFA ampliara la competencia a 48 selecciones, un formato que abre espacio a nuevos protagonistas.

A continuación, repasá uno a uno cuáles son los países que están jugando el Mundial, organizados por confederación:

Selecciones de Conmebol en el Mundial 2026

En Sudamérica, Argentina y Brasil volverán a perfilarse como candidatos naturales por historia y jerarquía. Uruguay, con su peso histórico, buscará ser protagonista, mientras que Colombia, Ecuador y Paraguay aparecen como selecciones competitivas capaces de dar el golpe:



Argentina : una de las potencias históricas, tricampeona del mundo y máxima ganadora de Copa América. Es la campeona defensora y tiene en Lionel Messi a uno de los mejores futbolistas de la historia.

: una de las potencias históricas, tricampeona del mundo y máxima ganadora de Copa América. Es la campeona defensora y tiene en a uno de los mejores futbolistas de la historia. Brasil : la selección más ganadora de la historia con cinco Mundiales y presencia perfecta en todas las ediciones.

: la selección más ganadora de la historia con cinco Mundiales y presencia perfecta en todas las ediciones. Uruguay : cuatro veces campeona del mundo y tiene 15 Copas América, además de su peso simbólico en la historia del torneo.

: cuatro veces campeona del mundo y tiene 15 Copas América, además de su peso simbólico en la historia del torneo. Paraguay : equipo tradicional sudamericano, fuerte defensivamente y con antecedentes sólidos en Mundiales.

: equipo tradicional sudamericano, fuerte defensivamente y con antecedentes sólidos en Mundiales. Ecuador : selección en crecimiento, competitiva en Eliminatorias y con buen rendimiento físico y colectivo.

: selección en crecimiento, competitiva en Eliminatorias y con buen rendimiento físico y colectivo. Colombia: reconocida por su talento técnico y generaciones destacadas, suele ser protagonista.

Presencia de Concacaf en el Mundial 2026

La Concacaf, anfitriona del torneo, tendrá protagonismo con Estados Unidos, México y Canadá, que además ejercen de locales. Panamá, Haití y la sorpresa de Curazao —debutante— completan la representación regional.

Jugadores de la Selección de México festejando un gol contra Sudáfrica. Foto: Rodrigo Oropeza/AFP

Selecciones de UEFA en el Mundial 2026

Europa concentra buena parte de los aspirantes. Alemania, Francia y España sostienen su condición de potencias, mientras que Inglaterra y Portugal atraviesan ciclos competitivos. Países Bajos, Bélgica y Croacia completan un grupo fuerte, al tiempo que selecciones como Suiza, Suecia, Turquía, Austria y República Checa mantienen regularidad. Más atrás, Escocia, Noruega y Bosnia y Herzegovina intentarán dar un salto.

Representantes de Asia en el Mundial 2026

En Asia, Japón y Corea del Sur lideran como selecciones consolidadas, seguidas por Irán y Arabia Saudita. Australia continúa firme tras su integración a la confederación, mientras que Qatar ratifica su crecimiento reciente. Irak, Uzbekistán y Jordania completan un bloque con presencia emergente.

Corea del Sur debutó con victoria en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Selecciones africanas en la Copa del Mundo

África vuelve a mostrar su expansión con Marruecos, semifinalista en 2022, y Senegal, un duro rival en los Mundiales, como principales referencias. También destacan Costa de Marfil, Egipto, Argelia y Ghana, mientras que Túnez, Congo, Sudáfrica y Cabo Verde completan un grupo competitivo.

La única selección de Oceanía en el Mundial

Teniendo en cuenta que Australia compite en Asia, por Oceanía, Nueva Zelanda se mantiene como el principal exponente, con el desafío de trascender a nivel mundial.

Nueva Zelanda es la única representante de la confederación de Oceanía en el Mundial. Foto: STR/EFE

Con este nuevo formato, el Mundial 2026 promete una competencia más diversa, con mayor presencia de selecciones emergentes y el desafío de las potencias de sostener su dominio en un escenario renovado.