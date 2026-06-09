El Mundial de las lesiones: los que no llegaron, los desafectados y la larga lista de dudas en la previa

"No estamos al 100% con muchos jugadores”, confesó Lionel Scaloni -DT de Argentina- en conferencia de prensa. Uruguay tuvo que informar en distintos comunicados que Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo sufrieron lesiones y los partes médicos de Neymar -la estrella de Brasil- son casi diarios para saber si el jugador de Santos podrá estar o no durante la fase de grupos de la Canarinha.

La Copa del Mundo 2026 se caracterizó por ser una competencia con muchos lesionados, futbolistas que directamente no ingresaron a la lista de convocados, otros que tuvieron que ser descartados luego de estar en la nómina y los que aún están en duda por más de no ser desafectados de sus selecciones.

Los motivos pueden ser muchos, pero hay una gran cantidad de jugadores que en un año disputarán dos mundiales: primero el de clubes y luego el de selecciones. Si bien luego del que se jugó íntegramente en Estados Unidos hubo parates para el inicio de la nueva temporada europea, así como los que juegan en Sudamérica descansaron a fines de 2025, se trató de una seguidilla que puede pasar factura.

En el caso de Uruguay, siete de los 10 jugadores que más partidos disputaron desde el 1° de junio de 2025 a la fecha están en la lista de Bielsa: Agustín Canobbio (59), Giorgian de Arrascaeta (58), Federico Valverde (53), Rodrigo Zalazar (52), Maximiliano Araújo (51), Guillermo Varela (51) y Joaquín Piquerez (48), según datos de Transfermarkt.

Agustín Canobbio celebra el gol que marcó en el partido entre Fluminense y Sao Paulo. Foto: @Fluminense.

Algo similar, pero con menor porcentaje, ocurre al tener en cuenta los que más jugaron en toda la temporada en general porque el ecuatoriano Alan Franco (73 partidos) lidera la lista y estará en el Mundial, mientras que José Manuel López (71) -que cierra el podio- defenderá a Argentina. Los otros casos dentro del Top 10 son los de los paraguayos Ramón Sosa y Damián Bobadilla (65).

En ese sentido, este último es uno de los dos jugadores que Paraguay monitorea de cara al debut. A él hay que sumarle a Julio Enciso quien en el último amistoso con la Albirroja se retiró de la cancha en camilla y entre lágrimas tras una lesión muscular.

Alphonso Davies es la principal figura de Canadá y un desgarro en las semifinales de la UEFA Champions League defendiendo a Bayern Munich complica su presencia, al menos, para el inicio de la Copa.

En el banco y sin minutos, así estuvo Yuito Suzuki (Japón) en el amistoso ante Islandia y es otro de los que está en la nómina de convocados, pero con dudas desde lo físico tras una fractura de clavícula. Kalidou Koulibaly transmitió cierta tranquilidad al pueblo de Senegal al anunciar que podría disputar el Mundial más allá de que no juega desde el 8 de abril cuando sufrió una lesión muscular.

En la selección de Argentina, fueron varios los nombres que se mantuvieron como incógnita incluso el del propio Lionel Messi, al igual que Nico Paz. Todavía trabajan en su recuperación Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Lionel Messi tendido en el campo de juego durante Inter Miami-Philadelphia Union en la MLS. Foto: AFP.

Costa de Marfil se ilusiona con ser la sorpresa de la Copa del Mundo, pero también sabe que tiene a Evan Ndicka, jugador de Roma, en una situación incómoda desde lo físico ya que además no juega desde el 17 de mayo, algo similar a lo del belga Zeno Debast que tuvo su última actividad el 4 de mayo y trabaja para volver tras una lesión muscular, aunque por el momento no fue descartado por el cuerpo técnico de la selección de Bélgica.

En pleno amistoso ante Noruega, la selección de Marruecos tuvo que hacer dos cambios obligados por lesiones. Noussair Mazraoui y Abde Ezzalsouli salieron a los 28’ y 45’ y hoy están en duda, al igual que Anass Salah-Eddine que ni siquiera fue al banco para dicho encuentro.

Iván Sunjic y Haris Tabakovic son las dudas de Bosnia-Herzegovina, mientras que Panamá tiene entre sus futbolistas entre algodones al conocido Luis “Manotas” Mejía que sufrió una lesión defendiendo a Nacional en el último partido de Copa Libertadores ante Coquimbo Unido. Sus compañeros Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla se encuentran en una situación similar.

Arabia Saudita, primer rival de la Celeste en la Copa del Mundo también cuenta con un futbolista en una condición parecida al resto de los casos porque el arquero Nawak Al Aqidi se mantiene en duda.

Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula a 47 días del debut en el Mundial 2026

Los casos del plantel de Marcelo Bielsa son conocidos. El primero que se hizo público fue el de Giorgian de Arrascaeta que mientras atravesaba la recuperación de una fractura de clavícula -que incluso lo obligó a pasar por el quirófano- sufrió un desgarro que de hecho lo mantiene en duda para sumar minutos en la fase de grupos.

La situación, que generó cierta molestia en Flamengo, llevó a que en coordinación con el cuerpo técnico de la Celeste, el Mengao enviara un fisioterapeuta a trabajar con él durante la Copa del Mundo, en una decisión llamativa.

Si de detalles ocurrentes se trata, también lo fue lo que sucedió con Ronald Araujo que sufrió un pequeño desgarro en los últimos días y en un viaje exprés a España partió en la noche del domingo y llegaba en las últimas horas para volver a sumarse al plantel de la Celeste y viajar junto al resto de sus compañeros a Playa del Carmen, donde Uruguay tiene su base de cara a la competencia oficial.

No son pocos los lesionados y será clave el paso de las horas para conocer cuál será su futuro respecto al Mundial.

Los desafectados y los que ni siquiera entraron a sus listas

Jurrien Timber (Países Bajos)

Los hermanos Timber iban a jugar juntos el Mundial, pero Jurrien se lesionó y no podrá estar en la Copa del Mundo. Lutsharel Geertruida fue quien ingresó en su lugar y se sumó a la lista de los de Ronald Koeman para el torneo.

Wesley (Brasil)

Una imagen en diálogo con los médicos y la desazón, fue la que anunció que Wesley se lesionó y no estará. Rápidamente, desde el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti se llamó al volante Éderson que pasó a estar dentro de los 26.

Leonardo Balerdi (Argentina)

Durante el fin de semana, Argentina hizo oficial la baja de Leonardo Balerdi luego de una lesión muscular. Hasta el momento, Lionel Scaloni analiza posibilidades antes de anunciar su recambio en la nómina final.

Cristopher Baumgartner (Austria)

Christopher Baumgartner tuvo que abandonar la selección de Austria tras lesión muscular previo a un amistoso. Más allá de los rumores, Ralf Rangnick no llamaría a nadie para ocupar la plaza que dejó una de sus figuras.

Marc Ter Stegen entrenando con la selección de Alemania. Foto: AFP.

También están los casos de aquellos jugadores que se lesionaron incluso antes de que se dieran a conocer las listas finales para el Mundial 2026. Si bien muchos se ilusionaron con poder entrar igual, fueron descartados por sus respectivos entrenadores. De los casos más emblemáticos está el de Brasil que perdió futbolistas como Rodrygo Goes, Eder Militao o Estevao. El atacante del Real Madrid se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha y eso lo descartó, mientras que su compañero de equipo sufrió una lesión en el bíceps femoral que incluso lo llevó a operarse. El joven futbolista del Chelsea corrió con la misma mala suerte por una lesión muscular.

Otro de los ausentes, en este caso en Alemania, fue el arquero Marc André Ter Stegen que sufrió una grave lesión en los isquiotibiales que lo obligó a pasar por el quirófano y lo marginó de la cita mundialista, lo que le terminó de abrir la puerta a Manuel Neuer. Serge Gnabry fue otro de los jugadores teutones que no podrá ser de la partida en el Mundial.

Hay otras selecciones que también sufrieron bajas de peso como Países Bajos que no contará con Xavi Simons, ni Matthijs de Ligt o Inglaterra que en su nómina no incluyó a Jack Grealish, más allá de que este último fue por decisión del entrenador de los Tres Leones. En Francia, uno de los candidatos a pelear por el título, no estará Hugo Ekitike quien sufrió una dura lesión en el tendón de Aquiles, mientras que España -rival de Uruguay en la fase de grupos- no pudo tener a Fermín López quien sufrió fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Otras selecciones que sufrieron ausencias de jugadores importantes para sus planteles fueron México y Japón con las bajas confirmadas del arquero Luis Malagón y el delantero Takumi Minamino, respectivamente.