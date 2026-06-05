Misma sangre, otros colores: las cuatro parejas de hermanos que serán rivales por el título en el Mundial 2026

En el Mundial 2026 habrá familias que tendrán que hinchar por dos selecciones. Y no necesariamente por gustos, sino porque hijos, sobrinos, primos o nietos defenderán a distintos países, más allá de ser hermanos.

Es que en otra de las particularidades que tendrá una Copa del Mundo muy especial en la que, por ejemplo, por primera vez habrá 48 selecciones, las listas finales reflejaron que habrá cuatro duplas de hermanos que no jugarán juntos, sino que representarán a dos camisetas distintas, más allá de que tienen la misma sangre.

Doble nacionalidad por su país natal o por las raíces de sus padres llevaron a que varios futbolistas tengan más de una opción para elegir y estos ocho casos son los de futbolistas que hicieron elecciones distintas entre sí.

A una semana del inicio de la competencia en Canadá, México y Estados Unidos, el calendario de dos de las selecciones participantes llevó a que se dé el primer cruce entre hermanos porque Francia -con Désiré Doué (21) en la lista- enfrentó a Costa de Marfil, que tuvo a Guéla Doué (23). Más allá de que el galo no tuvo minutos, su hermano fue la figura del partido porque puso el gol del empate en Nantes y además asistió a Amad Diallo para dar vuelta el marcador y lograr un resultado muy importante a poco de la competencia oficial.

Ambos, al igual que su madre, nacieron en la ciudad francesa de Angers, pero solo Désiré decidió seguir su país de nacimiento, porque Guéla -quien le anotó un gol a Uruguay en el amistoso disputado en 2024- acompañó las raíces de su padre para defender a Costa de Marfil y tener la chance de disputar su primera Copa del Mundo en 2026.

“Es como si fuéramos gemelos. Desde pequeños siempre hemos sido inseparables. Se nota enseguida que tenemos una gran complicidad. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme en el día a día”, contó Désiré en Téléfoot y recogió FIFA, aunque al momento de elegir la selección a defender, existió la primera “separación”.

Désiré Doué y Guéla Doué, hermanos, al término del partido entre Francia y Costa de Marfil. Foto: AFP.

Tal vez el caso más emblemático de los últimos años es el de Iñaki (31) y Nico Williams (23), destacados futbolista del Athletic Bilbao, pero que decidieron defender a distintas selecciones: uno a Ghana y el otro a España.

“Félix Williams y María Arthuer, los padres de Iñaki y Nico, se conocieron en un campo de refugiados cerca de Accra (capital de Ghana) y huyeron a Europa después de haber salido exiliados de Liberia”, recoge el diario AS que también repasa las palabras de quien defiende a la selección ghanesa que contó que sus progenitores cruzaron -con su madre embarazada- el desierto para llegar a España, donde ambos nacieron con ocho años de diferencia.

Un detalle particular es que Iñaki enfrentó a Uruguay en el Mundial 2022 y Nico podría hacerlo en la edición de 2026 luego de que la Celeste y la Furia Roja compartan el Grupo H del certamen en Canadá, México y Estados Unidos.

“Los trenes pasan solo una vez y me he montado. Es una oportunidad que no se iba a dar más y creo que he tomado la decisión correcta. Cuando llegas y ves que el país y la familia te anima para que seas un ‘Black Star’ te hace ver que aunque haya nacido en Europa mi sangre es ghanesa”, afirmó en su momento luego de tomar la decisión de defender a los africanos con los que jugó el Mundial de Qatar.

Nico Williams e Iñaki Williams defendiendo a España y a Ghana. Fotos: AFP.

Similar es el caso de quienes comparten puesto en la cancha, país de nacimiento, pero no selección. John (29) y Harry Souttar (27) nacieron en Aberdeen, Escocia, pero ambos tomaron decisiones distintas al momento de representar a una camiseta.

John acompañó las raíces de su padre y fue lo que lo llevó a defender a Escocia y vivirá un momento histórico cuando participe de un certamen al que dicha selección retorna tras 28 años luego de que lo fue la edición de 1998. Mientras tanto Harry hizo lo propio, pero siguiendo los pasos de su madre -nacida en Australia- y defiende a los Socceroos, con los que ya disputó el Mundial de Qatar 2022, más allá de no ser su país de nacimiento.

John Souttar y Harry Souttar defendiendo a Escocia y Australia. Fotos: AFP.

Otra de las historias particulares con las que contará la Copa del Mundo será la de estos hermanos con raíces ghanesas, pero con diferentes elecciones a la hora de definir qué colores iban a representar a nivel de selecciones.

Derrick Luckassen (30) hizo todas las inferiores en la selección de Países Bajos, ya que nació en Ámsterdam, pero recibió el llamado de Ghana y con solo 34 minutos en un amistoso se metió en la lista, sobre todo porque una lesión permitió el recambio.

En la capital neerlandesa también nació Brian Brobbey (24) seis años después, pero con la ilusión de seguir el camino de su hermano también hizo carrera como futbolista, pero en este caso para defender a su país de nacimiento y por eso Ronald Koeman lo pudo incluir en la nómina de Países Bajos para la cita mundalista.

Derrick Luckassen y Brian Brobbey defendiendo a Ghana y Países Bajos. Fotos: Instagram y AFP.

Hablar de hermanos y rivales trae a la cabeza rápidamente la situación vivida por Jerome y Kevin Prince Boateng. Ambos nacidos en Berlín (Alemania), pero también con la decisión de defender a distintas selecciones. El primero defendió a los teutones, mientras que el otro jugó para Ghana y de hecho tienen un registro histórico.

Es que hasta el día de hoy no se conoce un antecedente previo de dos hermanos que se enfrentaran en un partido de Mundial con distintas camisetas y fue lo que consiguieron en 2010 cuando Alemania y Ghana se vieron las caras en la fase de grupos en un partido que terminó con victoria europea por 1-0.

Pero si eso fuera poco, cuatro años más tarde repitieron duelo porque ambos volvieron a ser citados para sus respectivas selecciones y se cruzaron en el marco de la primera fase donde esta vez fue empate 2-2. Entre ambos hubo seis duelos, porque también supieron cruzarse a nivel de clubes en enfrentamientos entre Borussia Dortmund-Hamburgo, Schalke 04-Bayern Munich y Hamburgo-Bayern Munich.

Misma sangre, distinta camiseta, pero un mismo objetivo: ser campeón del Mundial.

Jerome Boateng y Kevin Prince Boateng disputan la pelota en el partido entre Alemania y Ghana por el Mundial 2014. Foto: AFP.

Hermanos que sí compartirán camiseta en el Mundial 2026

Con 48 selecciones y 1248 jugadores, no es descabellado que así como hay hermanos que defienden distintas camisetas, haya otros que la compartan y también habrá cuatro casos en el Mundial 2026.

En Francia, uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo, dicen presente Theo y Lucas Hernández que compartieron nueve veces el campo de juego con la selección gala y consiguieron el título de la Liga de Naciones 2021. Además también jugaron en las inferiores de Atlético de Madrid.

En Países Bajos los que comparten convocatoria y también apellido son los Timber: Jurrien y Quinten. Ambos suman 93 partidos juntos al defender las inferiores de Ajax y de la selección, pero apenas cuatro de ellos fueron con la selección mayor neerlandesa.

Cabo Verde, rival de Uruguay tendrá los casos de Laros y Deroy Duarte, hermanos que que suman 42 partidos juntos, aunque solo cuatro fueron con la selección africana. Los restantes fueron con la camiseta de Sparta Rotterdam.

Lo propio ocurre con Juninho y Leandro Bacuna, los hermanos con los que cuenta Curazao y que, juntos, estuvieron en 43 partidos de la selección que debutará a nivel de Mundiales.

