Batacazo de Costa de Marfil: le ganó 2-1 a Francia y lo llenó de dudas de cara al debut en el Mundial 2026

Costa de Marfil dio la nota en Nantes: superó, desde atrás, 2-1 a Francia, una de las grandes favoritas a poder ganar la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

A lo largo de la primera parte la selección de Francia mostró su jerarquía frente a su par de Costa de Marfil. Kylian Mbappé, Rayan Cherki y Marcus Thuram complicaron en todo momento a la defensa africana, aunque no estuvieron precisos a la hora de la definición ante el arquero Yahia Fofana.

Rayan Cherki festeja su gol en el partido entre Francia y Costa de Marfil. Foto: AFP.

Sin embargo, en la última de la primera parte el combinado galo logró romper la paridad en el marcador. Cherki llevó a cabo una estupenda pisada de pelota para sacarse un par de marcadores de encima, ingresó al área y definió para dejar sin chances de reacción al golero de Costa de Marfil. Un golazo en el minuto 45.

Ya en el complemento el elenco visitante movió la modorra francesa. Porque Nicolas Pépé ejecutó un extraordinario pase al espacio para que Guéla Doué, su hermano estaba en ese momento en el banco de los suplentes de Francia, avanzara en el campo y marcara el 1-1.

Pépé volvió hacer de las suyas en Nantes: le metió un buen pase para la trepada por derecha de Doué, quien lanzó un pase al medio para que Amad Diallo anotara el 2-1 final en el minuto 84.

De esta manera, el equipo local cosechó una dura caída previo al inicio de la Copa del Mundo. Asimismo, le queda un partido amistoso más: será el lunes 8 de junio ante Irlanda del Norte, a partir de la hora 16:10.

Los partidos de Francia en el Mundial 2026

La selección francesa tendrá su debut en la Copa del Mundo 2026 el martes 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium, desde la hora 16:00 de Uruguay, por la primera fecha del Grupo I. Su segundo cotejo será seis días más tarde contra Irak, a la hora 18:00, en el Lincoln Financial Field.

El elenco que conduce técnicamente Didier Deschamps cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio cuando se mida ante Noruega en el Gillette Stadium, a partir de la hora 16:00.

Los partidos de Costa de Marfil en el Mundial 2026

La selección de Costa de Marfil contará con su estreno en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio al medirse con Ecuador en el Lincoln Financial Field, desde la hora 20:00, por la primera fecha del Grupo E.

Su segundo partido se dará el 20 de junio ante Alemania en el BMO Field de Toronto, Canadá, desde la hora 17:00. Por último, se despedirá de la fase de grupos de la Copa del Mundo el 25 de junio cuando se enfrente a Curazao en el Lincoln Financial Field, a la hora 17:00.