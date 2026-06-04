“No juego porque pediste plata”: la dura acusación de Ronaldo Conceição contra un DT en su etapa en Peñarol

El brasileño Ronaldo Conceição supo defender la camiseta de varios equipos uruguayos: Nacional, River Plate —club en el que brilló—, El Tanque Sisley, Fénix —donde se retiró— y Peñarol, donde disputó un partido en 2017. El zaguero recordó que fue una estadía tormentosa la que vivió en el Mirasol y la comenzó con la siguiente frase: “El fútbol uruguayo es una mafia, hay muchos empresarios que son mafia”.

Esto se debió al indicar en diálogo con el Pós Atleta Podcast que los empresarios “mandan en el fútbol y todo tiene que ser a su manera”. Y lo enlazó con su arribo al Carbonero: “En mi llegada a Peñarol recibí llamados de que si no hacía la negociación con el empresario X no jugaría. Dicho y hecho porque pasaron ocho fechas del campeonato uruguayo y no fui ni al banco”.

A raíz de esa situación, Ronaldo rememoró qué hizo: “Me reuní con ese empresario, que era el representante del entrenador, para conversar. Luego de la charla me llevaron al banco y jugué un partido”. El director técnico de Peñarol por ese entonces era Leonardo Ramos.

El exfutbolista apuntó que “había ido de forma amistosa” a tener esa charla con el empresario. “Ahí jugué contra Rampla Junior y recuerdo que me rompí los ligamentos del tobillo, estuve tres o cuatro meses parados, luego me rompí una costilla y ahí empezaron a desencadenarse lesiones por la parte emocional”, detalló.

Ronaldo solo disputó un encuentro oficial con la camiseta del equipo Mirasol: fue el domingo 19 de marzo de 2017 en la victoria 3-2 frente a Rampla Juniors en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura.

“Un ambiente complicado”

El brasileño rememoró que había un “ambiente muy complicado en el vestuario” y que solo hablaba con un futbolista: Cristian “Cebolla” Rodríguez.

Habló del episodio en el que saltó por un juvenil que se había sumado a los entrenamientos del primer equipo. “Hubo un jugador que agredió a un chico y me puse al frente. Ahí el entrenador sentenció; estaba toda la prensa y me expulsó del entrenamiento y le dije: ‘Cómo vas hablar de unidad de grupo si viene el chico de las juveniles y el tipo lo agrede, le dio una patada y puñetazos en el piso’. Me hizo la cruz y con el grupo se rompió todo”, sostuvo.

Otro hecho que relató en su instancia por Peñarol fue cuando estaban realizando un “monito” en el que “sí había más de 10 toques (de pelota entre los compañeros), recibías un golpe”. “Recuerdo que estaba pasando un defensa, otro más y me da un golpe en la boca del estómago; ahí nos peleamos. Fue mano a mano, tenía que imponer respeto. Vieron que la cosa se puso sería y quedó ahí. Mi contacto con el personal era bastante complicado”, narró.

Eso derivó a que el entrenador le dijera que no lo iba a tener en cuenta. “Me dijo que rescindiera mi contrato y ahí me puse bravo: ‘Te estás metiendo en mi bolsillo, no eres tu quién tiene que decir eso’. Ahí empezó una discusión. Agarré el auto y me fui, y salió en la prensa que me habían apartado”, manifestó.

“Ahí terminó mi etapa en Peñarol”

Fernando Ponzetto

Al otro día Ronaldo fue a buscar sus pertenencias y recibió un llamado: “De la radio Sport 890”. En ese sentido, al futbolista brasileño le consultaron sobre su momento en Peñarol, ya que había sido apartado del primer equipo. “Empecé hablar sobre cuál era el esquema del representante y del entrenador. No quise seguir porque los chicos tenían un partido importante”, soslayó.

Al arribar al estacionamiento vio que estaba llegando el director técnico. “Vi que se quedó en el auto, escuchando la radio. Corté la entrevista, esperé unos minutos, fui a buscar mis cosas y me habían robado mis championes. Consulté dónde estaban y nadie sabía. Había un cuadro en la pared de cada jugador, vi que el mío estaba en el suelo y todo rasgado”, recalcó.

Ronaldo sostuvo que en ese lapso se encontró con el preparador físico y le dijo que fuera a una reunión con el entrenador y todo el plantel. Al principio se mostró reticente para asistir, debido a que él decía que ya no formaba más parte del equipo.

Sin embargo, tomó la resolución de acudir. “Llegué a la reunión y los jugadores estaban sentados y él arriba, como en una conferencia. Me senté, estaba ciego de rabia, y el entrenador empezó con dos jugadores y cuando llegó a mí me dijo: ‘Ronaldo no tiene carácter, eres esto y aquello’”.

“Recuerdo que me levanté y le dije: ‘Si eres tan hombre, levantate ahora’. Mi parte emocional estaba descontrolada y hoy le agradezco a Dios que no se haya levantado. Porque hubiera sido un problema enorme”, puntualizó.

Esgrimió que lo acusó con lo siguiente al entrenador: “‘No juego porque pediste dinero para que viniera aquí, le cobrás a Fulano y Zutano’. Entonces él se quedó”.

“Se levantaron dos jugadores, dos lamebotas, el capitán y otro más. El Cebolla Rodríguez, un crack, dijo: ‘Ustedes siéntense. El problema de Ronaldo es con el cuerpo técnico’. Ahí vino el preparador físico: ‘Debés pedir perdón por decir esto de que el entrenador pide dinero’”, señaló.

Sin embargo, hizo lo siguiente: “’A todos mis compañeros les pido disculpas porque ustedes están pasando por esto previo a un partido importante, y al cuerpo técnico todos a la m...’ Ahí terminó mi etapa en Peñarol”.