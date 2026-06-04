Árbitros confirmados para la cuarta fecha del Intermedio: Andrés Matonte continúa sin ser tenido en cuenta
El Colegio de Árbitros confirmó las designaciones para la última etapa antes del parate por el Mundial, Ostojich estará en Nacional ante Juventud y De Armas fue designado para Cerro frente a Peñarol.
El Colegio de Árbitros confirmó este jueves las designaciones para la cuarta fecha del Torneo Intermedio, jornada que se disputará entre viernes y lunes y que marcará el cierre de la actividad oficial antes de la pausa por el comienzo del Mundial 2026.
Entre los aspectos más destacados vuelve a aparecer la ausencia de Andrés Matonte, quien no fue incluido entre los árbitros convocados y continúa sin actividad tras las críticas que recibió por su actuación en el encuentro entre Nacional y Albion correspondiente a la segunda fecha de este certamen.
Por otra parte, Hernán Heras, cuyo arbitraje en la derrota de Peñarol frente a Central Español generó cuestionamientos por parte del club aurinegro, sí fue respaldado por el Colegio y tendrá a su cargo el partido que abrirá la etapa entre Wanderers y Danubio este viernes en el Parque Viera.
En los encuentros de mayor convocatoria de la fecha, Esteban Ostojich fue designado para dirigir el cruce entre Nacional y Juventud de Las Piedras, fijado para el sábado a las 18:30 horas en el Gran Parque Central.
A su vez, Mathías de Armas será el árbitro principal del compromiso entre Cerro y Peñarol, que se jugará el domingo desde las 15:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli.
Árbitros de la fecha 4 del Intermedio
Viernes 5
Wanderers vs. Danubio
Hora: 19:00.
Estadio: Parque Viera.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Mathías Muniz y Amador de Prado.
Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.
SÁBADO 6
Central Español vs. Racing
Hora: 10:00.
Estadio: Parque Palermo.
Árbitro: Esteban Guerra.
Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamén.
Cuarto árbitro: Jonathan de León.
VAR: Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso.
Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado
Hora: 15:00.
Estadio: Estadio Charrúa.
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Matías Rodríguez.
Cuarto árbitro: Federico Río.
VAR: Christian Ferreyra y Daniel Fedorczuk.
Nacional vs. Juventud
Hora: 18:30.
Estadio: Gran Parque Central.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Pablo Llarena y Juan Álvarez.
Cuarto árbitro: Santiago Motta.
VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández.
DOMINGO 7
Progreso vs. Albion
Hora: 10:00.
Estadio: Parque Paladino.
Árbitro: Felipe Vikonis.
Asistentes: Alberto Píriz y Carlos Roca.
Cuarto árbitro: Eduardo Varela.
VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro.
Cerro vs. Peñarol
Hora: 15:00.
Estadio: Luis Tróccoli.
Árbitro: Mathías de Armas.
Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder.
Cuarto árbitro: Federico Modernell.
VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.
Defensor Sporting vs. Boston River
Hora: 18:30.
Estadio: Luis Franzini.
Árbitro: Augusto Olmos.
Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Franco Mieres.
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.
VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.
LUNES 8
Liverpool vs. Cerro Largo
Hora: 19:00.
Estadio: Parque Viera.
Árbitro: Kevin Fontes.
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.
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