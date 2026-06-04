Árbitros confirmados para la cuarta fecha del Intermedio: Andrés Matonte continúa sin ser tenido en cuenta

El Colegio de Árbitros confirmó este jueves las designaciones para la cuarta fecha del Torneo Intermedio, jornada que se disputará entre viernes y lunes y que marcará el cierre de la actividad oficial antes de la pausa por el comienzo del Mundial 2026.

Entre los aspectos más destacados vuelve a aparecer la ausencia de Andrés Matonte, quien no fue incluido entre los árbitros convocados y continúa sin actividad tras las críticas que recibió por su actuación en el encuentro entre Nacional y Albion correspondiente a la segunda fecha de este certamen.

Por otra parte, Hernán Heras, cuyo arbitraje en la derrota de Peñarol frente a Central Español generó cuestionamientos por parte del club aurinegro, sí fue respaldado por el Colegio y tendrá a su cargo el partido que abrirá la etapa entre Wanderers y Danubio este viernes en el Parque Viera.

En los encuentros de mayor convocatoria de la fecha, Esteban Ostojich fue designado para dirigir el cruce entre Nacional y Juventud de Las Piedras, fijado para el sábado a las 18:30 horas en el Gran Parque Central.

A su vez, Mathías de Armas será el árbitro principal del compromiso entre Cerro y Peñarol, que se jugará el domingo desde las 15:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli.

Árbitros de la fecha 4 del Intermedio

Viernes 5

Wanderers vs. Danubio

Hora: 19:00.

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Mathías Muniz y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

SÁBADO 6

Central Español vs. Racing

Hora: 10:00.

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamén.

Cuarto árbitro: Jonathan de León.

VAR: Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso.

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

Hora: 15:00.

Estadio: Estadio Charrúa.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Federico Río.

VAR: Christian Ferreyra y Daniel Fedorczuk.

Nacional vs. Juventud

Hora: 18:30.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Pablo Llarena y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Santiago Motta.

VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández.

Mathías De Armas arbitrando un partido por la Liga AUF Uruguaya. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

DOMINGO 7

Progreso vs. Albion

Hora: 10:00.

Estadio: Parque Paladino.

Árbitro: Felipe Vikonis.

Asistentes: Alberto Píriz y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk y Diego Riveiro.

Cerro vs. Peñarol

Hora: 15:00.

Estadio: Luis Tróccoli.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonhatan Fuentes y Héctor Bergaló.

Defensor Sporting vs. Boston River

Hora: 18:30.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Franco Mieres.

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.

LUNES 8

Liverpool vs. Cerro Largo

Hora: 19:00.

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.