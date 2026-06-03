Nacional vs. Tigre por Copa Sudamericana: día y hora de cada partido de la serie por el pase a octavos de final

La Conmebol confirmó en la tarde de este miércoles la fecha y hora en la que Nacional deberá enfrentarse a Tigre por

Copa Sudamericana en busca de un pase a los octavos de final del torneo. El partido de ida se jugará el martes 21 de julio a las 19:00 en el Estadio Gran Parque Central, mientras que la vuelta se disputará una semana después, el martes 28 de julio a las 21:30 en el estadio José Dellagiovanna del equipo argentino.

El Bolso clasificó a esta instancia por terminar tercero en su grupo de Copa Libertadores y, por ello, define la serie como visitante. En cambio, Tigre terminó segundo en su serie de Copa Sudamericana por detrás de Macará y se ganó el derecho a jugar el último partido de la llave en condición de local.

El vencedor de la serie entre ambos equipos, obtendrá el pase a los octavos de final donde les espera Montevideo City Torque. El equipo de Marcelo Méndez, que fue el único del país en avanzar a la siguiente ronda de su respectivo torneo internacional, marcó este año una histórica campaña tras clasificarse de forma directa en un grupo que compartió con el Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile. En los seis partidos que jugó el Ciudadano, acumuló un total de 13 puntos de los 18 posibles y superó al conjunto gaúcho que terminó con 11 unidades.

A los efectos de definir al posible rival de Nacional o MC Torque en los cuartos de final -si alguno de ellos avanza-, la otra llave destacada cuya fecha ya está definida es la que medirá a Lanús de Argentina frente a Cienciano de Perú. El primer encuentro entre ellos se jugará el miércoles 22 de julio a las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús , mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega una semana después, el miércoles 29 de julio a las 19:30.

El clasificado, obtendrá su paso a la siguiente ronda donde les esperará un duelo frente al Botafogo de Brasil. De superar dicha instancia, ahora sí, cualquiera de los tres equipos mencionados podría llegar a jugar ya sea contra Nacional o MC Torque en cuartos de final.