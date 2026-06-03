Versiones contrarias sobre el futuro de Carneiro y Mereles: del "Bava no habló con nadie" a las supuestas salidas

Nacional recibirá el próximo sábado 6 de junio a Juventud por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que será la última en la antesala del parate por la disputa del Mundial 2026. El área deportiva tricolor ya está trabajando hace semanas para planificar la segunda mitad del año y determinar altas y bajas, que comunicará una vez que termine el primer semestre.

Allegados a Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles sostienen que ambos dejarán el club una vez que comience el mercado de pases. Y que también habrían pactado la continuidad de Nicolás "Diente" López al menos hasta diciembre, respetando su contrato vigente.

Sin embargo, esta versión contrasta con la que trasladaron desde la propia institución tricolor, donde afirman que aún no es momento de tomar determinaciones ni de hacerlas públicas. "Jorge Bava no hablará con nadie hasta después del partido del sábado", iniciaron desde la interna de Nacional.

Y añadieron: "No hay nada definido ni arreglado".

¿Cómo viene siendo el primer semestre del 2026 de Carneiro? El delantero no ha podido tener la regularidad deseada a causa de algunas cuestiones musculares.

A falta de un partido para el cierre del semestre, el atacante acumula un gol y dos asistencias en 16 partidos con Nacional (663').

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

Si se toman en cuenta los registros desde que arribó al Bolso, tiene 15 goles y 10 asistencias en 67 encuentros. El punto más álgido de su desempeño en la institución hasta el momento fueron las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol, con gol incluido en la final de ida disputada en el Estadio Campeón del Siglo.

En el caso de Exequiel Mereles, que a fines del 2025 renovó su vínculo con Nacional hasta 2028, registra apenas tres minutos en cancha desde la asunción de Jorge Bava, quien ha optado por otros extremos. Hasta el momento tiene cuatro goles y cinco asistencias en 28 juegos con el Albo.

Exequiel Mereles en un partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Nicolás "Diente" López y el objetivo que persigue en Nacional

Nicolás "Diente" López, el máximo goleador del tricolor en 2025 con 24 goles, tiene contrato con el Albo hasta diciembre del 2026. Diversas cuestiones físicas le han impedido tener la constancia deseada en este primer semestre, donde ha disputado 650' repartidos en 14 partidos en los que marcó tres goles y cedió dos asistencias.

Nicolás "Diente" López celebrando un gol con Nacional por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Según pudo averiguar Ovación, el deseo que tiene es cumplir su contrato vigente, que vence en diciembre del 2026, y que busca “alcanzar su objetivo de ser el segundo máximo goleador del siglo XXI”. Hoy tiene 53 goles en 102 encuentros y está a 13 de Richard “Chengue” Morales, el único detrás de Gonzalo Bergessio (91).