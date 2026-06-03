¿Qué pasa con el Diente López en Nacional? Un presente opuesto al del 2025, solo 650 minutos y la meta pendiente

El rendimiento de Nicolás “Diente” López en la actual temporada con Nacional contrasta con lo mostrado en 2025, donde fue una de las figuras del campeón uruguayo con 24 goles y anotó el gol clave para que el tricolor abroche la Tabla Anual en un momento culminante.

Con el partido 1-0 a favor del Depor, el delantero ingresó en reemplazo de Tomás Verón Lupi, pero no pudo desnivelar en medio de un bajo desempeño colectivo y su equipo fue goleado 3-0 por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

El delantero de 32 años acumula 14 partidos jugados en lo que va del semestre y tiene tres goles y dos asistencias en su haber. Si se toman en cuenta los 650 minutos que estuvo en cancha, completó apenas siete partidos.

En el Intermedio estuvo en el banco de suplentes durante el debut frente a Montevideo City Torque, jugó 31' frente a Albion y 18' contra el Depor. Se perdió los cruces de la tercera y cuarta fecha del grupo B por Copa Libertadores a raíz de problemas musculares y en el Apertura no estuvo disponible en cuatro partidos por la misma razón.

¿Qué es lo que dicen desde su entorno? Que le costó mucho recuperarse de la lesión que sufrió en su momento y que continúa con la puesta a punto desde el plano físico, A juzgar por los informes médicos oficiales, Nacional comunicó el pasado 23 de marzo que el futbolista sufrió un “hematoma en cuádriceps derecho por un traumatismo directo”.

A fines de abril, en la antesala del viaje a Lima para enfrentar a Universitario por la tercera fecha de su llave copera, tuvo una molestia en la parte posterior de la rodilla que le impidió ser convocado y tener la regularidad deseada desde allí en adelante.

Sus allegados añaden que el deseo que tiene es cumplir su contrato vigente, que vence en diciembre del 2026, y que busca “alcanzar su objetivo de ser el segundo máximo goleador del siglo XXI”. Hoy tiene 53 goles en 102 encuentros y está a 13 de Richard “Chengue” Morales, el único detrás de Gonzalo Bergessio (91). Tras el partido ante Juventud que cerrará el semestre, la directiva se reunirá para planificar el plantel de la segunda mitad del año.

La dolencia lumbar que tuvo Nicolás López a mediados de febrero y el "impacto" que le produjo

Nicolás "Diente" López tras la roja que sufrió en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

El 17 de febrero, a una semana de la dolencia lumbar que aquejaba a López, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, fue consultado por Ovación acerca de si meditan una posible salida del Diente y respondió: “No, nosotros no evaluamos una salida. Creo que él sintió el impacto de no poder hacer un buen clásico, como la mayoría de los jugadores, pero él se siente un poco más responsable y creo que eso le trajo los dolores de otra índole. Creo que fue más un tema emocional que físico, pero seguro que los dolores los tiene”.