Flavio Perchman: el jugador que quiere pero no puede traer, el “relato instalado” y una directiva “muy franca"

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dialogó en exclusiva con Ovación acerca de la diferencia que percibió en el desempeño del plantel ante Universitario y Coquimbo Unido, la directiva “muy franca” que tuvieron este miércoles y el primer jugador que quisiera traer si no estuviera impedido por su cotización de mercado. También explicó a qué acuerdo llegaron puertas adentro acerca de las “situaciones especiales” a la hora de fichar en el mercado de pases y elogió el grupo de trabajo que tiene con Sebastián Eguren, Martín Ligüera y Jorge Bava.

A continuación, lo más destacado de la entrevista.

- ¿Qué sensación te produjo concretar el pasaje a play-offs de Copa Sudamericana? ¿Fue alivio o bronca de que quizá podrían haber mostrado otra faceta futbolística antes?

- No, nos estamos quedando con el segundo premio. Yo lo había dicho antes, cuando vi el grupo, que si no pasábamos la fase de Copa Libertadores era un fracaso, pero bueno, después había un segundo premio que era seguir en competencia internacional con la Copa Sudamericana. Si nosotros logramos pasar los playoffs y empezamos a jugar contra otros equipos, uno se olvida porque cuando recibís visitas internacionales o vos vas estás jugando a nivel continental y no estás pensando: ‘Esto es Sudamericana o es Libertadores‘. Pero para mí tendríamos que haber pasado a Copa Libertadores. Y hoy, mirándolo en perspectiva, la realidad es que no vamos por el tercer gol del Tolima. Si ese partido (en Ibagué) hubiera terminado 2-0, hoy estaríamos en Libertadores.

- Luis Romero habló ayer con AUFTV e hizo alusión a que las salidas de Luis Mejía, Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez estuvieron condicionadas por la “presión” y el “estrés” en los últimos 15 días, ¿coincidís con su postura?

- No tengo elementos como para saberlo. Sí, también lo de Maxi Silvera, pero bueno, en su caso se abrió también un poquito la herida que había tenido antes. Yo no estoy en condiciones de ver si era un tema emocional, que para mí siempre juega mucho, o situaciones puntuales. En el caso de Barcia entra, hace una jugada bárbara y en ese momento se siente. Mejía también está a punto de irse a jugar el Mundial 2026. No sé, no te puedo decir eso porque técnicamente no tengo los elementos.

- ¿En el caso de Luis Mejía, sufrió un micro desgarro o una lesión de mayor entidad?

- Creo que no fue un desgarro grande, pero no lo sé. En el caso de Barcia habrá que esperar la evolución y los estudios pertinentes.

- ¿Sentís que fue desmedida la crítica hacia vos tras la eliminación de Libertadores? ¿Pensás que debiera haber sido más repartida?

- No me preocupa mucho porque si yo soy el máximo responsable del área deportiva —que así lo hice saber desde el principio y por eso fue lo que la gente votó— me llevo un montón de loas cuando las cosas salen bien como el campeonato pasado y es lógico que ahora yo me lleve culpabilidad. Muchas veces está mal enfocado por parte de un sector del periodismo, que te lo hace ver de una manera, y muchas veces con mentiras que se transforman en verdades de tanta reiteración.

Hay veces en las que se plantea que yo hago y deshago solo y eso es mentira. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en el que definimos las cosas, a veces estamos todos de acuerdo y en otras no tanto, pero las situaciones se dilucidan primero entre Ligüera, Eguren y yo, y después con el aval final de Ricardo Vairo y con el técnico de turno, porque hemos tenido tantos que uno tiene que hablar de entrenador de turno.

Entonces, yo me considero el máximo responsable, pero son cosas compartidas. Y después está el hecho en sí de los jugadores, que vale tanto para el año pasado como para este. Si vos traés jugadores que vienen avalados, que están bien traídos y después andan mal, yo no veo por qué tengo que ser yo el responsable de eso.

Entonces vos me decís: ‘Che, qué notable que trajiste a Millán, pero qué mal que trajiste a Patiño porque no anduvo‘, y yo que sé, ¿qué quiere decir eso? Yo como voy a saber que Millán va a ser un crack y que a Patiño le iba a costar un montón. A priori eso yo no lo puedo saber. Entonces uno trae jugadores y en algunos casos acierta, como con Villalba, Millán y Boggio, y hay otros que no salieron como uno deseaba.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

- Dijiste que a partir de ahora vas a tener aún más influencia en el armado del plantel y los fichajes, ¿ya lo charlaste con Vairo? ¿La oposición te puso algún reparo?

- No, lo que pasa es que acá se tergiversa. Es verdad que dije eso, pero después que se armó un protocolo muy bueno que lo planteó en directiva Javier Gomensoro y era para que en casos especiales no hubiera resoluciones solo del área deportiva, sino que pasaran por directiva aquellas situaciones especiales.

A partir de ahí se instaló un relato de que yo había perdido todas las facultades, de que ahora se iban a integrar otros compañeros de directiva y que yo ya no iba a poder decidir. Y bueno, como yo no soy un muñequito de torta, considero que tuve mucho que ver con la elección que ganamos y la gente votó una determinada cosa, me paré en ese lugar el domingo pasado en el Polideportivo. Entonces cuando dije: ‘No es que vaya a tener menos, voy a tener más‘, fue una manera sarcástica de decir: ‘Yo voy a hacer para lo que me votaron‘. Nosotros vamos a cumplir con lo que se votó en directiva, puntualmente con el documento que hizo ver Gomensoro con distintos puntos —y yo con la gran mayoría coincido— pero son para casos especiales, no para el día a día ni para todos.

- ¿Cómo transcurrió la directiva de ayer, de qué se intercambió?

- Fue muy franca, muy abierta, donde todos dijeron cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero son necesarias, y tenemos que saber que tenemos una directiva con puntos de vista diferentes, que cada uno marca su pauta y a veces no es fácil congeniar lo que cada uno piensa. Pero hoy el área deportiva está integrada por Eguren, Ligüera y por mí junto con el entrenador Jorge Bava y después una voz final de Ricardo Vairo, quien define las situaciones porque es el presidente del club.

- Definiste como una actuación “vergonzosa” el partido ante Universitario, ¿qué explicación le encontraste en la interna? ¿Es una cuestión anímica, psicológica o de otra índole?

- Yo dije que no era una actuación digna de un equipo con la historia y el bagaje que tiene Nacional, y que los dos mejores jugadores el miércoles pasado fueron Dos Santos y Viera. También dije que fue una actuación que a mí me dio vergüenza y que, si los jugadores no sentían lo mismo que yo, no podíamos estar juntos porque a mí me pareció demasiado preocupante y grave lo del miércoles; nada que ver a lo que sucedió este martes. Aunque nos hubiera empatado Coquimbo Unido faltando cinco minutos, me iba triste por el resultado y por quedarnos sin competencia internacional, pero de ninguna manera yo le hubiera achacado a los jugadores porque fueron unos leones defendiendo, con una actitud tremenda desde el minuto 1 al 90, y mucho más después de que quedamos con 10. Desde ese punto de vista está bien claro que entre un partido de copa y el otro hubo mucha diferencia.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

- En los casos de Nicolás López y Gonzalo Carneiro, ¿te los imaginás conformando el plantel en el segundo semestre del 2026?

- Yo de nombres, tanto sea de los que llegan como de los que pueden salir, no voy a hablar una palabra.

- ¿En noviembre del año pasado le comentaste a Ovación que en su momento quisiste sumar a Felipe Carballo y no fue posible. Hoy que está en condición de libre, ¿es probable su llegada?

- Es un jugador que siempre tiene las puertas abiertas del club, pero viene de una lesión importante y hay que evaluar sanitariamente cómo está, cuándo podría comenzar a jugar y volver a ser el Felipe Carballo que conocemos. Son todos elementos a tener en cuenta, pero es el tipo de jugador al que nosotros le tendemos un brazo y tiene la puerta abierta.

- ¿Carlos Protesoni, Facundo Waller y el Pacha Espino son prioridades en este mercado o simplemente rumores?

- Alguno de esos nombres tiene posibilidades; prioridades por ahora no se establecieron porque no nos hemos juntado con Jorge Bava como para definirlas.

- ¿Alan Medina tiene alguna ventaja por el conocimiento de Bava acerca de su capacidad?

- No te voy a seguir hablando porque, si me vas a seguir diciendo cada dos minutos un nombre, no tiene sentido. Ya te dije, no voy a hablar de nombres.

- Leandro Lozano dijo que no quiere estar mucho más tiempo en el exterior, ¿hay posibilidades de que arribe en este mercado venidero?

- No hay ninguna chance, hoy tiene una cotización que para Nacional es prohibitiva. Lamentablemente lo tuvimos que vender en una cifra muy baja, que ya la tenía en su cláusula del contrato anterior, y hoy es imposible pensar en que vuelva. Si me preguntás a mí, Leandro Lozano es el primer jugador que traería para el club, pero lamentablemente hoy no estamos en condiciones de hacer frente a su cotización.