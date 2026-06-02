Nacional ya eligió el lugar donde entrenará una semana durante el parate y Eguren presentará informe el lunes

Por más que aún debe jugar ante Juventud por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, en la interna de Nacional ya están planificando el segundo semestre. El entrenador Jorge Bava junto con Flavio Perchman, Sebastián Eguren y Martín Ligüera, los encargados del área deportiva, ya definieron los objetivos del mercado de pases venidero y también la planificación deportiva del plantel principal.

En este sentido, en el corto plazo el tricolor ya sabe que deberá enfrentar al pedrense el próximo sábado 6 de junio a las 18:30 horas en el Gran Parque Central.

Luego tendrán unos días de descanso debido al parate por la disputa del Mundial 2026 y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, a partir del domingo 21 de junio entrenarán en Solanas Vacations Club, un complejo situado en Portezuelo, Maldonado.

Las instalaciones cuentan con un complejo deportivo de alta calidad que tiene a disposición dos canchas de fútbol 11 con césped sintético, una con césped natural y otros sectores como canchas de fútbol 7 y fútbol 5 con sintético, así como un arenero multideportes.

Eguren y Ligüera presentarán en directiva un informe semestral el lunes 8 de junio

Sebastián Eguren, mánager general de Nacional. Foto: Diego Martínez/Nacional.

De acuerdo con el Manual de Procedimientos que fue votado en su momento por la comisión directiva de Nacional, el lunes 8 de junio Eguren y Ligüera presentarán un informe semestral en el que darán detalles acerca de la planificación del trabajo de pretemporada, los futbolistas pretendidos para el período de pases venidero, posibles transferencias, cesiones y otras cuestiones asociadas al trabajo a mediano plazo.

También está previsto que la gerencia deportiva realice, en conjunto con la directiva, una evaluación de un primer semestre en el que no han logrado los cometidos principales que se fijaron.

Sobre todo porque perdieron más partidos de los que ganaron en el marco del Torneo Apertura y no alcanzaron la meta de los octavos de final de la Copa Libertadores después de haber finalizado en el tercer lugar de su grupo, lo que le valió el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Si bien en las dos primeras fechas del Torneo Intermedio el funcionamiento colectivo de Nacional mejoró, con remontada incluida ante Montevideo City Torque de visita y triunfo ante Albion, en la tercera jornada fueron goleados 3-0 por Deportivo Maldonado y perdieron la chance de descontarle puntos a Racing en la Tabla Anual.