Cómo se juega la cuarta y última fecha del Intermedio antes de parate: Nacional el sábado y Peñarol el domingo
Tras las derrotas de ambos grandes en la tercera etapa, el tricolor recibirá a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, mientras que el aurinegro saldrá de visita al Luis Tróccoli.
El Mundial 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio y pondrá en pausa las ligas del mundo. Por esta razón, el Torneo Intermedio culminará con su cuarta fecha, que se disputará entre viernes y lunes, e ingresará en un parate hasta el fin de semana del 11 y 12 de julio.
Tras las dos derrotas de los grandes en la tercera fecha, Nacional, que cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado, recibirá este sábado 6 de junio a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, desde las 18:30 horas. Mientras que Peñarol, que cerró la etapa con derrota 1-0 en la hora ante Central Español, visitará a Cerro el domingo 7. Este partido está fijado a las 15:00 en el Tróccoli.
El Intermedio se reanudará con la quinta fecha, fijada para el 11 y 12 de julio, e incluso la sexta fecha se jugaría en simultáneo a la definición del Mundial: sábado 18 y domingo 19 del séptimo mes del año. Quedando así por jugar solo la séptima fecha del Intermedio y la final, una vez que ya haya finalizado la Copa del Mundo de la FIFA.
Cabe recordar que aún resta por jugar un partido de la segunda fecha entre Juventud y Danubio, el cual fue postergado, y se jugará en julio, antes de que comience la quinta fecha.
Fecha 4 del Intermedio
Viernes 5 de junio:
Wanderers vs. Danubio
Serie B | 19:00 | Parque Viera
Sábado 6 de junio:
Central Español vs. Racing
Serie A | 10:00 | Parque Palermo
Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado
Serie B | 15:00 | Estadio Charrúa
Nacional vs. Juventud
Serie B | 18:30 | Gran Parque Central
Domingo 7 de junio:
Progreso vs. Albion
Serie B | 10:00 | Parque Paladino
Cerro vs. Peñarol
Serie A | 15:00 | Estadio Luis Tróccoli
Defensor Sporting vs. Boston River
Serie A | 18:30 | Franzini
Lunes 8 de junio:
Liverpool vs. Cerro Largo
Serie A | 19:00 | Parque Viera
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