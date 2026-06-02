Cómo se juega la cuarta y última fecha del Intermedio antes de parate: Nacional el sábado y Peñarol el domingo

El Mundial 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio y pondrá en pausa las ligas del mundo. Por esta razón, el Torneo Intermedio culminará con su cuarta fecha, que se disputará entre viernes y lunes, e ingresará en un parate hasta el fin de semana del 11 y 12 de julio.

Tras las dos derrotas de los grandes en la tercera fecha, Nacional, que cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado, recibirá este sábado 6 de junio a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, desde las 18:30 horas. Mientras que Peñarol, que cerró la etapa con derrota 1-0 en la hora ante Central Español, visitará a Cerro el domingo 7. Este partido está fijado a las 15:00 en el Tróccoli.

El Intermedio se reanudará con la quinta fecha, fijada para el 11 y 12 de julio, e incluso la sexta fecha se jugaría en simultáneo a la definición del Mundial: sábado 18 y domingo 19 del séptimo mes del año. Quedando así por jugar solo la séptima fecha del Intermedio y la final, una vez que ya haya finalizado la Copa del Mundo de la FIFA.

Cabe recordar que aún resta por jugar un partido de la segunda fecha entre Juventud y Danubio, el cual fue postergado, y se jugará en julio, antes de que comience la quinta fecha.

Fecha 4 del Intermedio

Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, disputando la pelota con Martín Cáceres en el cruce ante Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

Viernes 5 de junio:

Wanderers vs. Danubio

Serie B | 19:00 | Parque Viera

Sábado 6 de junio:

Central Español vs. Racing

Serie A | 10:00 | Parque Palermo

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

Serie B | 15:00 | Estadio Charrúa

Nacional vs. Juventud

Serie B | 18:30 | Gran Parque Central

Domingo 7 de junio:

Progreso vs. Albion

Serie B | 10:00 | Parque Paladino

Cerro vs. Peñarol

Serie A | 15:00 | Estadio Luis Tróccoli

Defensor Sporting vs. Boston River

Serie A | 18:30 | Franzini

Lunes 8 de junio:

Liverpool vs. Cerro Largo

Serie A | 19:00 | Parque Viera

