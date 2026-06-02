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El País Ovación Fútbol

Cómo se juega la cuarta y última fecha del Intermedio antes de parate: Nacional el sábado y Peñarol el domingo

Tras las derrotas de ambos grandes en la tercera etapa, el tricolor recibirá a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, mientras que el aurinegro saldrá de visita al Luis Tróccoli.

El País
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02/06/2026, 08:30
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Leandro Umpiérrez, en el partido entre Cerro Largo y Peñarol
Leandro Umpiérrez, en el partido entre Cerro Largo y Peñarol.
Foto: Darwin Borrelli.

El Mundial 2026 iniciará el próximo jueves 11 de junio y pondrá en pausa las ligas del mundo. Por esta razón, el Torneo Intermedio culminará con su cuarta fecha, que se disputará entre viernes y lunes, e ingresará en un parate hasta el fin de semana del 11 y 12 de julio.

Tras las dos derrotas de los grandes en la tercera fecha, Nacional, que cayó 3-0 ante Deportivo Maldonado, recibirá este sábado 6 de junio a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, desde las 18:30 horas. Mientras que Peñarol, que cerró la etapa con derrota 1-0 en la hora ante Central Español, visitará a Cerro el domingo 7. Este partido está fijado a las 15:00 en el Tróccoli.

El Intermedio se reanudará con la quinta fecha, fijada para el 11 y 12 de julio, e incluso la sexta fecha se jugaría en simultáneo a la definición del Mundial: sábado 18 y domingo 19 del séptimo mes del año. Quedando así por jugar solo la séptima fecha del Intermedio y la final, una vez que ya haya finalizado la Copa del Mundo de la FIFA.

Cabe recordar que aún resta por jugar un partido de la segunda fecha entre Juventud y Danubio, el cual fue postergado, y se jugará en julio, antes de que comience la quinta fecha.

Fecha 4 del Intermedio

Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, disputando la pelota con Martín Cáceres en el cruce ante Juventud.
Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, disputando la pelota con Martín Cáceres en el cruce ante Juventud.
Foto: Leonardo Mainé.

Viernes 5 de junio:

Wanderers vs. Danubio

Serie B | 19:00 | Parque Viera

Sábado 6 de junio:

Central Español vs. Racing

Serie A | 10:00 | Parque Palermo

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

Serie B | 15:00 | Estadio Charrúa

Nacional vs. Juventud

Serie B | 18:30 | Gran Parque Central

Domingo 7 de junio:

Progreso vs. Albion

Serie B | 10:00 | Parque Paladino

Cerro vs. Peñarol

Serie A | 15:00 | Estadio Luis Tróccoli

Defensor Sporting vs. Boston River

Serie A | 18:30 | Franzini

Lunes 8 de junio:

Liverpool vs. Cerro Largo

Serie A | 19:00 | Parque Viera

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