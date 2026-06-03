El encuentro más esperado del Mundial 2026: Tim Payne conoció al influencer que lo convirtió en estrella

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, se preguntó. Cuando lo descubrió, tenía casi cinco mil seguidores y ahora va rumbo a los cinco millones. Valen Scarsini se propuso hacer viral al jugador con menos seguidores del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y encontró a Tim Payne de la selección de Nueva Zelanda.

Scarsini, influencer argentino conocido en las redes sociales como “elscarso” ya ha logrado hechos similares con otros clubes y jugadores poco conocidos, pero ahora se fue mundial. Mientras en su cuenta personal celebró haber llegado al millón de seguidores, la del lateral derecho de los All Whites ya va camino a los 5.000.000.

Payne, de 32 años, se acostumbró a hacer su carera sin muchos reflectores. Se formó en el Auuckland City y dio el salto a Inglaterra donde pasó por las categorías juveniles de Blackburn Rovers hasta disputar algunos partidos con el primer equipo. También jugó en el Portland Timbers de Estados Unidos, hasta que finalmente volvió a su país y actualmente es parte del Wllington Phoenix.

Para el lateral, con mucha proyección en ataque, haberse vuelto uno de los jugadores más conocidos del Mundial 2026 fue una locura y para Valen Scarsini, el ideólogo, también. “Vamos a conocer a Tim Payne. ¡Es una locura! Nos vamos a Miami a ver el amistoso entre Haití y Nueva Zelanda y nos juntaremos con él después del encuentro”, anunció el joven en sus redes sociales.

El partido no merece demasiados comentarios. Payne fue titular, tuvo muchos desbordes, una definición por arriba del arquero, que no pudo ser y, aunque bloqueó un remate con destino de gol, fue resposable del primero de Haití en la goleada 4-0 permitiendo que su marca girara dentro del área y encontrara espacio para el gol.

Este miércoles, tras el encuentro, “elscarso” visitó la concentración de los All Whites y fue recibido por el mismísimo Tim Payne. La cuenta oficial de la selección compartió el video en sus redes sociales. “¡Mi amigo, ¿cómo estás?”, dijo el argentino y el neozelandés dijo estar encantado de conocerlo y se animó a decir algunas palabras en español. “Es una locura, gracias por todo”, dijo el futbolista.

“Eso, preguntale: ¿qué sentiste en el momento que te empezó a llegar mucha, mucha gente?”, dijo Scarsini a un traductor que evidentemente los acompañaba. “No sabía cómo sentirme, era algo muy extraño para mí. Todavía lo sigo procesando, pero es increíble y agradezco mucho que lo hayas hecho por mí”, dijo Payne.

“No imaginaba nada como esto. Veía que me habían etiquetado y a partir de eso no paró. Obviamente es bueno para mí y para el fútbol de Nueva Zelanda que la luz esté puesta sobre nosotros, es algo positivo. Pero al mismo tiempo para mí es lo mismo porque sigo siendo un futbolista que sigue tratando de hacer lo mejor para su país”, confesó el futbolista y con mucha simpatía felicitó al argentino por haber llegado a su primer millón de seguidores. Como no podía ser de otra manera, Tim Payne le regaló al influencer argentino su camiseta, se tomaron juntos una foto y ambos hablaron acerca de viajar para conocer sus países.