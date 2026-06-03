Un tiempo y un gran bloqueo: así fue el partido de Tim Payne tras su fenómeno viral por el Mundial 2026

El futbolista neozelandés Tim Payne, que se volvió viral luego de que el influencer argentino — Valen Scarsini— lo ayudara a ganar millones de seguidores en sus redes sociales, disputó 45 minutos en el amistoso de su selección contra Haití, a días del comienzo del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. En el poco tiempo que estuvo en cancha, su país recibió un gol y el defensor central tuvo un bloqueo impecable para impedir otro tanto.

Tras el fenómeno viral, Payne se volvió uno de los futbolistas que participarán en la copa del mundo más nombrados en redes sociales, con lo cual, muchos fanáticos pusieron la vista en el cruce ante Haití. Su presencia, incluso, se palpitó desde antes del arranque: las cámaras se posicionaron en él desde que bajó del micro e ingresó junto con sus compañeros al estadio.

El defensor fue titular en la derrota 4-0 ante Haití, donde no tuvo injerencia en el juego. Haití dominó el partido y se agigantó en el resultado, mientras que la selección de Oceanía no encontró su espacio y casi ni llegó al arco rival.

A los 11 minutos, el jugador haitiano Ruben Providence recibió la pelota en el área rival, mientras Payne lo marcaba. El delantero se deshizo del defensa en dos movimientos, gambeteó al otro zaguero y, al enfrentarse al arquero, picó la pelota y la mandó a guardar. De esta manera, la selección centroamericana se adelantó en el resultado.

Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda. Foto: AFP.

A partir de allí, el partido se mantuvo en zona de peligro para Nueva Zelanda. Haití lo acorraló y dominó la posesión, aunque no pudo extender la diferencia en el marcador. El defensor tuvo una sola jugada destacada: en un desborde de Haití, se tiró al suelo para bloquear un remate y enviar la pelota al córner. El zaguero, enfurecido por los inconvenientes de su equipo para defender, no celebró el quite y alentó a sus compañeros a mejorar la imagen.

Al ser un amistoso preparativo para el Mundial, el entrenador de Nueva Zelanda optó por realizar una serie de cambios en el entretiempo, entre los que figuró Payne. El central abandonó el campo de juego y vio la segunda mitad desde el banco de suplentes.

Después de la goleada, y antes del inicio del Mundial, la selección de Oceanía tendrá otro amistoso: enfrentará a Inglaterra este sábado a las 17, de la hora argentina. Luego, el lunes 15 de junio hará su debut en la copa del mundo ante Irán, y más tarde se medirá ante Egipto y Bélgica por los cruces restantes del grupo G.

El fenómeno Tim Payne

Tim Payne realiza la entrada en calor. Foto: AFP.

El furor comenzó con una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso” (@elscarso), quien se propuso encontrar al futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. Después de una búsqueda en las listas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo, llegó al perfil de Payne, que por entonces tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram.

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”, planteó el creador de contenido en sus redes sociales, y le dio a sus seguidores el nombre de Payne. Desde entonces, el defensor pasó de 4715 seguidores a más de 4 millones.

Días después, Payne reaccionó al crecimiento repentino: "Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”. "Han sido una locura estas últimas 48 horas”, agregó y agradeció especialmente a Scarsini.

Su esposa, Michelle Peters, también se sumó al furor y publicó un video en agradecimiento: “Son unos genios, no he parado de cantarla [una canción de cumbia que le dedicaron a Payne] y de reírme con todos los comentarios. Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí”.

Con información de La Nación (GDA)