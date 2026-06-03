Avanza la remodelación del Estadio Méndez Piana, la casa de Miramar Misiones: ya probaron la red lumínica

Miramar Misiones continúa dando pasos importantes en la remodelación del Estadio Méndez Piana, su casa. De hecho, el club compartió este martes por la noche algunas imágenes de la prueba de luces que realizaron, donde se puede observar el campo de juego con mucha claridad y los alrededores del Parque Batlle.

Para el Cebrita, que en la actualidad oficia de local en el Estadio Charrúa en el marco de la Segunda División, se trata de un paso importante dentro de su ambicioso plan. Desde que su Sociedad Anónima Deportiva (SAD) fue adquirida por Pucaru Stade Gaulois (PSG) —club de rugby, han puesto el foco en potenciar la infraestructura del club, además de la formación de jugadores.

Por tal motivo escogieron el Méndez Piana, que está situado en un punto neurálgico del Parque Batlle. Con la SAD funcionando, se sentaron las bases para un gran proyecto de remodelación de un estadio inaugurado en 1958 y que luego tuvo dos obras importantes, una en 1980 y otra en 2003, año en el que se construyó la tribuna detrás de un arco.

El Estadio Luis Méndez Piana de Miramar Misiones. Foto: Leonardo Mainé.

Ahora, 23 años después, el escenario se somete a una reforma histórica. Todo lo que había se tiró abajo. No quedó absolutamente nada.

El ambicioso proyecto incluye la instalación de un piso sintético de primer nivel internacional y red lumínica de última generación en una primera etapa que está a punto de concretarse y que demandó una inversión superior al millón de dólares.

🏟️ 𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚



El Estadio Méndez Piana sigue creciendo.#VamosCebrita pic.twitter.com/iWpR5Igq5E — Miramar Misiones SAD (@MiramarSAD) June 3, 2026

“Primero pedimos los permisos para tirar todo abajo y que el terreno quedara limpio para comenzar con la instalación de la cancha nueva y la iluminación. Había una tribuna que era la que estaba lindera al Parque Palermo que tenía peligro de derrumbe y por eso se decidió sacar todo. La otra tribuna hubo que sacarla porque para colocar una cancha de paso sintético necesitás dos metros más de ancho por lo que hubo que tirarla abajo también. Con la habilitación de la Intendencia de Montevideo, se comenzó a trabajar de inmediato y esa instancia ya está muy cerca del final por lo que en breve haremos la inauguración oficial”, le contó a Ovación Daniel Viñas, presidente de Miramar Misiones SAD, el pasado 19 de abril.

“Ninguna de las construcciones eran lo suficientemente sólidas para mantenerlas de cara al proyecto que es construir en el Méndez Piana un mini estadio modelo de última generación para unas 4.500 personas”, añadió.

La instalación del césped sintético y de la red lumínica fue el primer paso de este gran proyecto del club Cebrita. “Se colocaron seis columnas con luces LED —una en cada esquina de la cancha y dos en el medio— pensando en que una de las ideas que tenemos es que una vez el proyecto finalice se puedan transmitir en vivo partidos internacionales. Va a ser la mejor iluminación de un estadio en el Uruguay”, explicó al respecto Viñas.



