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El País Ovación Fútbol

Progreso sancionado con un partido sin su gente y jugará ante Albion solo con público visitante: los motivos

La Comisión Disciplinaria castigó al Gaucho por los incidentes registrados frente a Montevideo City Torque, cuando un proyectil impactó en un árbitro asistente y la sanción se cumplirá este domingo.

El País
El País
03/06/2026, 10:37
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Una de las tribunas del Parque Paladino.
Una de las tribunas del Parque Paladino.
Foto: Leonardo Mainé.

El Club Atlético Progreso fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la AUF con un partido de inhabilitación de público local a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 23 de mayo en el encuentro frente a Montevideo City Torque, disputado en el Parque Paladino.

La institución de La Teja comunicó oficialmente la resolución a través de sus redes sociales y confirmó que la medida se aplicará de forma inmediata. En consecuencia, el próximo compromiso como local ante Albion, previsto para el domingo 7 de junio, deberá disputarse solo con público de la visita.

Según explicó el club, la sanción responde a que un proyectil lanzado desde la tribuna local impactó en uno de los árbitros asistentes durante el partido frente al equipo ciudadano, situación que derivó en la actuación de los órganos disciplinarios de la AUF.

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En el comunicado, Progreso lamentó lo sucedido y recordó que todos los actores vinculados a la institución tienen la responsabilidad de velar por el normal desarrollo de los espectáculos deportivos. Además, exhortó a sus hinchas a mantener un comportamiento acorde al esfuerzo que realiza el club para sostener su crecimiento deportivo e institucional.

Más allá de que en el comunicado de Progreso se maneja el término cierre de cancha, desde la institución confirmaron a Ovación que la denominación correcta de la sanción recibida es "inhabilitación de público locatario".

Comunicado de Progreso sobre sanción recibida
Comunicado de Progreso sobre sanción recibida
Foto: Club Atlético Progreso.

"El Club Atlético Progreso seguirá promoviendo los valores de respeto y tolerancia, defendiendo un fútbol en donde la violencia no tenga lugar", expresó la institución en el cierre de su mensaje.

La sanción representa un golpe para el equipo dirigido por Tabaré Silva, que perderá el respaldo de su público en un partido importante ante Albion, en un momento clave de la temporada.

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