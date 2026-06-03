Duro golpe para Juventud de las Piedras: Alejo Cruz sufrió una fractura de tobillo y será baja varios meses

Juventud de las Piedras perdió una de sus piezas claves en el equipo y será baja por varias semanas. Se confirmó la lesión de Alejo Cruz que salió lesionado en el partido ante Progreso por la primera fecha del Torneo Intermedio.

El delantero del conjunto Pedrense, se retiró del campo de juego con muestras de mucho dolor en su tobillo derecho. Esa tarde, Alejo Cruz convirtió uno de los dos tantos que le dieron la victoria a Juventud sobre Progreso por 2 a 0.

Desde la sanidad del club debieron esperar unos días que bajará la inflamación generada en el tobillo del futbolista para poder realizarle los examenes correspondientes.

Cruz se perdió los últimos partidos de Copa Sudamericana donde su equipo finalmente terminó eliminado del certamen internacional. Luego de realizarle los estudios para saber la entidad de la lesión, se constató la fractura de tobillo.

Este tipo de lesiones puede llevar desde 3 a 6 meses de recuperación. Actualmente el futbolista tiene yeso para inmovilizar la zona afectada y cercano a los dos meses recién comenzará con movilidad en ese sector.

Alejo Cruz tendrá a su favor el parate del fútbol uruguayo debido al Mundial 2026, donde no habrá actividad oficial y tendrá un mes que lo ayudará a perderse menos partidos oficiales.

De todas maneras, cuando retorne la actividad, al delantero le quedara un tiempo considerable para volver a las canchas. Juventud pierde una de sus figuras en el comienzo de este año y los números lo demuestran.

Hasta el momento de su lesión, Alejo Cruz llevaba en sus últimos 10 partidos:

Gol vs. Progreso.

Gol vs. Defensor Sporting.

Asistencia vs. Atletico Mineiro.

Dos asistencias vs. Puerto Cabello.

Asistencia vs. Cienciano.

Participación en seis goles de su equipo, dos tantos y cuatro asistencias.

Sergio Blanco tendrá la difícil tarea de encontrar un sustituto para un jugador fundamental en su esquema y funcionamiento de Juventud de las Piedras.