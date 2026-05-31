Juventud vs. Wanderers en vivo por el Intermedio: el Bohemio va en busca del invicto del Chapa

Por la tercera fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya, un duelo de equipos que necesitan sumar de a tres: el local para olvidar el mal trago y la visita por los promedios. Juventud de Las Piedras recibe a Montevideo Wanderers (15:00 por DSports/Disney+/AntelTV/Cables) en el Parque Artigas con la misión de volver a sonreír tras haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana.

Pese a haber quedado afuera del certamen internacional, los dirigidos por Sergio Blanco tienen un buen andar en el torneo doméstico. Desde que el Chapa asumió al frente del equipo, disputaron 12 partidos y solo cayeron en uno: ante Atlético Mineiro en Brasil. Por el Intermedio, Juventud postergó su último partido ante Danubio y viene de ganarle a Defensor Sporting y a Progreso.

El Bohemio buscará quedarse esta tarde ante el invicto de su ídolo, Blanco, en Juventud. Para los de Las Piedras, el encuentro será todo un desafío después de haber jugado en Venezuela y en la altura de Perú sus últimos compromisos internacionales; el resto físico puede ser determinante. Wanderers, que viene de dos empates frente a Albion y Deportivo Maldondo, ya sabe que Progreso (debajo en el descenso) ganó y se acercó mientras que las derrota de Danubio, que cayó ante el Gaucho, y de Cerro ante Cerro Largo, invitan a que sea una fecha positiva para los del Prado.

Juventud de Las Piedras vs. Montevideo Wanderers: alineaciones probables

Día. 31 de mayo

Hora. 15:00

Torneo. Intermedio, fecha 3

Transmiten. DSports/Disney+/AntelTV/Cableoperadores

Estadio. Parque Artigas, Las Piedras

Juventud de las Piedras. S. Sosa; F. Barrandeguy, P. Pernicone, E. Mas, R. Rabino; F. Pérez, E. Cecchini, R. Peralta, R. Chagas; F. Mimbacas, B. Larregui.

DT. Sergio Blanco.

Montevideo Wanderers. A. Buffa; N. Furtado, S. Benítez, F. Formiliano, N. Olivera, D. Mencía; J. Alberti, N. Queiroz, R. Rivero; J. Zeballos, F. Labandeira.

DT. Mathías Corujo.

Árbitro: Federico Modernell.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Schroeder.

Cuarto: Jonathan De León.

VAR: Diego Riveiro y Horacio Ferreiro.