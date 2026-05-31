Las prioridades de Peñarol de cara al mercado de pases y la estrategia que busca llevar a cabo el club

Mientras Diego Aguirre apronta el partido de este lunes frente a Central Español por el Torneo Intermedio sabiendo que si gana el Mirasol igualará a Racing en la cima de la Tabla Anual, en la interna de Peñarol ya se intensificaron las reuniones de cara al período de pases de mitad de año.

En tal sentido y según informó Ovación el jueves, el entrenador aurinegro pidió de momento solo dos refuerzos, pero también solicitó que el club pueda retener a dos jugadores que considera muy importantes: Emanuel Gularte y Matías Arezo.

Se trata de dos prioridades para la institución Carbonera en este período de pases y las dos negociaciones van por carriles diferentes según explicaron desde el club a Ovación.

Es que en el caso del zaguero de 28 años cuya ficha pertenece a Puebla de México, al vencerse el préstamo de un año el próximo 30 de junio, el presidente Ignacio Ruglio tiene pensado sentarse a conversar con el club mexicano para ver qué posibilidades hay. “Vamos a charlar con Ema y con Puebla después que pasen estos dos partidos del Intermedio”, dijo el titular aurinegro en diálogo con Ovación.

Matías Arezo celebra el gol con el que Peñarol se puso en ventaja ante Defensor Sporting. Foto: Darwin Borrelli.

Cabe recordar que Gularte volvió a jugar el jueves 21 de mayo después de dos meses tras sufrir un desgarro muscular con desprendimiento y además su rendimiento tiene muy conforme al área deportiva.

Respecto a la situación de Matías Arezo, en Peñarol quieren agotar los recursos para ejecutar la compra de la ficha del delantero de 23 años que está estipulada en el contrato a préstamo vigente hasta el 31 de diciembre. En ese vínculo también hay un ítem que dice que si Gremio de Porto Alegre recibe una oferta por el jugador por 7 millones de dólares o más antes del 30 de junio, se lo puede llevar inmediatamente, pero hasta el momento eso no pasó y difícilmente ocurra.

Hay que recordar además que en enero de 2026, el Mirasol cerró el préstamo de Arezo por un año en una cifra que ronda los 400.000 dólares y por contrato, ese dinero se descontará si Peñarol ejerce la opción de compra —está por encima de los 3,5 millones de dólares— antes del 30 de junio.

Lo cierto es que en base a goles —lleva nueve en 22 partidos— y buenos rendimientos, Matías Arezo se transformó en una prioridad para Peñarol en este mercado de pases en el que el club, además de reforzarse, quiere comprar al goleador y también retener a otra pieza importante como Emanuel Gularte.