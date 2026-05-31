Albion 0-0 Montevideo City Torque en vivo: el Pionero recibe al Ciudadano por la tercera fecha del Intermedio
Desde las 10 horas de este domingo, los dirigidos por Federico Nieves enfrentan a los de Marcelo Méndez en el Estadio Luis Franzini.
Desde las 10 horas de este domingo, Albion recibe a a Montevideo City Torque por la tercera fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Luis Franzini.
Los dirigidos por Federico Nieves, que tendrán la baja de su capitán por la expulsión en la derrota 1-0 ante Nacional, enfrentan a los de Marcelo Méndez, que vienen de empatar 2-2 con Gremio por la Copa Sudamericana, en la que clasificaron a los octavos de final.
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𝗘𝗹 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 ✅— Albion Football Club (@albion_uy) May 31, 2026
Así salimos hoy pic.twitter.com/2OoJagEjPQ
El equipo de Marcelo. pic.twitter.com/qPRp0ttoBS— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) May 31, 2026
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