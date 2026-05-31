Albion 0-0 Montevideo City Torque en vivo: el Pionero recibe al Ciudadano por la tercera fecha del Intermedio

Desde las 10 horas de este domingo, Albion recibe a a Montevideo City Torque por la tercera fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Luis Franzini.

Los dirigidos por Federico Nieves, que tendrán la baja de su capitán por la expulsión en la derrota 1-0 ante Nacional, enfrentan a los de Marcelo Méndez, que vienen de empatar 2-2 con Gremio por la Copa Sudamericana, en la que clasificaron a los octavos de final.

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Así salimos hoy pic.twitter.com/2OoJagEjPQ — Albion Football Club (@albion_uy) May 31, 2026