Deportivo Maldonado vs. Nacional por el Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Después de abrochar el pasaje a playoffs de Copa Sudamericana, el Nacional de Jorge Bava vuelve a poner la mira en el ámbito local, donde inició con puntaje ideal tras ganar en las dos primeras jornadas. Hoy enfrenta a Deportivo Maldonado desde las 18:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel por la tercera fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

El encuentro podrá verse en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo como FLOW y el interior. En streaming estará disponible por Disney+ y Antel TV.

Después de un semestre irregular en el que perdió más de lo que ganó en el Torneo Apertura y no logró su cometido de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, el tricolor sabe que debe ganar el Intermedio y aprovechar cada partido para recortar la diferencia en la Tabla Anual.

Tras una nueva igualdad de Racing, que no pudo con Defensor Sporting en el Parque Roberto, en la interna del Bolso saben que con una victoria de visita se pondrán a cinco de alcanzarlo con todo el segundo semestre por delante. En la actualidad tienen 28 puntos en 17 partidos y siguen muy de cerca a Albion (29), Peñarol y Deportivo Maldonado (33). Por encima está La Escuelita con 36.

Por tal motivo, la victoria se le torna imperiosa, más tomando en cuenta que en la remontada 2-1 ante Montevideo City Torque y en el cruce ante Albion mostró señales positivas y, sobre todo, tuvo la eficacia necesaria en el último tercio.

Maxi Gómez festeja un gol en Nacional. Foto : Darwin Borrelli

El Bolso tiene cinco bajas confirmadas para medirse ante el equipo de Gabriel Di Noia. Nicolás Lodeiro no está disponible por su expulsión ante Albion y Luis Mejía por la convocatoria al Mundial 2026 con la selección de Panamá. A estos dos referentes del plantel se le suman los casos de Baltasar Barcia y Lucas Rodríguez, quienes presentan un “edema muscular en bíceps femoral derecho”, de acuerdo a lo informado por la sanidad de la institución.

El último caso es el de Maxi Silvera, que tiene un edema muscular adyacente a la cicatriz del anterior desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda, que lo había sufrido el 13 de marzo.

En el último juego copero, donde no tuvo a la orden ni a Lucas Rodríguez ni a Maximiliano Silvera, Jorge Bava optó por la inclusión del juvenil Juan Ignacio García en el mediocampo y Rodrigo Martínez junto con Tomás Verón Lupi acompañando a Maxi Gómez en el frente de ataque. Solo restan unas horas para confirmar si repite la fórmula o realiza alguna modificación puntual.

Rodrigo Martínez con pelota en el partido entre Nacional y Coquimbo Unido por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En la vereda de enfrente está el Depor, que hizo un gran Torneo Apertura al terminar segundo, a solo dos unidades del Racing campeón, y continúa por esa senda en el inicio del Torneo Intermedio. ¿Por qué motivo? Acumula cuatro unidades en las dos primeras fechas y es el único escolta del Bolso.

El último antecedente entre ambos fue el pasado 11 de abril en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura. Aquella vez el anfitrión se impuso 4-2 ante Nacional en un trámite repleto de errores defensivos que le costaron muy caros. Después de estrenarse con una victoria 3-1 ante Danubio como local, Deportivo Maldonado no pasó del 1-1 ante Wanderers en el Parque Viera, aunque conservó el invicto en esta llave.

De acuerdo a lo que notificó la Comisión Disciplinaria, Facundo Tealde debe cumplir un partido de sanción por “juego desleal”, al igual que Emiliano Velázquez, que en su caso lo cumplirá por “injurias”. Por tanto, no estarán disponibles en el local.

A pesar de las bajas por distintas razones, Nacional quiere seguir por la senda triunfal y hoy tiene una oportunidad de oro para incrementar la confianza colectiva frente a un rival de fuste.

Deportivo Maldonado vs. Nacional por el Torneo Intermedio: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Nicolás Fuica, Juan Manuel Ramos; Joaquín Fernández, Maximiliano González/Matías Espíndola; Christian Tabó, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez; Guillermo López. DT: Gabriel Di Noia.

Nacional: Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Rodrigo Martínez.

DT: Jorge Bava.

Hora: 18:30.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Héctor Bergaló y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.