Nacional en el mercado de pases: los tres volantes que están en el radar y el caso extra que evaluarán

La conformación de la mitad de la cancha ha sido un dilema para Nacional a lo largo del primer semestre y por tal motivo ya están mirando de reojo al mercado de pases venidero. De hecho, ya iniciaron contactos con el entorno de Carlos Protesoni, volante uruguayo de 28 años con actualidad en el Deportivo Alavés de España.

El surgido de la cantera de Defensor Sporting tiene contrato vigente hasta el 30 de junio con su actual club.

De todas formas, Alavés ya le hizo una propuesta formal para extender su vínculo contractual por dos años con opción a uno más, por lo que Nacional tiene al menos un competidor directo.

“No es fácil pero depende de Nacional ya que él tiene oferta para renovar”, trasladaron desde su entorno, donde se mantienen mesurados en relación al tema. “No es sencillo, pero tampoco imposible”, añadieron sobre el jugador que conoce muy bien el medio local por haber disputado 59 partidos con la camiseta del Tuerto, donde aportó seis goles y dos asistencias.

En cuanto a sus cualidades, suele jugar como el volante más replegado del equipo y destaca por su eficacia en la marca y en la distribución de la pelota. En la actual temporada, donde el Alavés finalizó en la decimocuarta posición de LaLiga con 43 puntos, jugó un total de 655 minutos repartidos en 17 partidos, donde se incluyen cuatro en el marco de la Copa del Rey.

A su vez, el área deportiva tiene en la mira a otros tres futbolistas. El primero es Alan Medina, un extremo de 28 años por el que Jorge Bava tiene predilección. Su contrato con Everton de Chile finaliza en diciembre del 2026.

Alan Medina celebrando un gol con la camiseta del Everton de Chile. Foto: evertonvina en Instagram.

Entre su pasaje glorioso por Liverpool y la etapa en León, el técnico del Bolso lo dirigió en 126 partidos, donde el futbolista aportó un total de 22 goles y 15 asistencias. Es polifuncional por el frente de ataque e incluso puede ejercer el rol de mediapunta o enganche.

El segundo caso es el de Facundo Waller, volante coloniense que juega en Huracán y vence contrato en junio. En lo que va del año registra 18 partidos entre el reciente Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Facundo Waller en un partido disputado con Huracán. Foto: facuwaller en Instagram.

El caso de Felipe Carballo es diferente porque está en plena recuperación de una rotura de ligamentos cruzados y está previsto que retorne a las canchas a fines de julio o agosto. Pero Flavio Perchman fue claro al hablar de su identificación con Nacional y sostuvo que tiene “las puertas abiertas”.

Desde la interna del club acotaron que, si bien hay varios nombres sobre la mesa para este puesto en específico y para otros, aún no se han barajado “prioridades”, que serán definidas en la reunión del área deportiva con Bava tras el parate.