Maxi Silvera en Nacional, del fichaje resonante a un semestre "irregular" aquejado por lesiones: sus números

El fichaje de Maxi Silvera en Nacional fue resonante por la pulseada que protagonizaron con Peñarol y también por los desempeños que había mostrado en los últimos dos años. Sin embargo, desde su llegada al tricolor aún no ha podido estar a la altura de la expectativa que generó.

Apenas 12 minutos después de suplantar a Rodrigo Martínez frente a Albion por la segunda fecha del Torneo Intermedio, sufrió una nueva lesión muscular que le impidió continuar. El comunicado oficial de la sanidad del tricolor fue elocuente ayer por la tarde: “Presenta un edema muscular adyacente a la cicatriz del anterior desgarro en gemelo interno de la pierna izquierda, sin evidencia ecográfica de rotura fibrilar”.

Aunque la recuperación de este tipo de lesiones suele demandar seis semanas, Silvera estuvo apenas la mitad del plazo en recuperación después de sentirse ante Wanderers en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura. Fue el pasado 13 de marzo, el día que marcó su primer gol representando al Bolso.

Desde entonces se perdió el debut por Copa Libertadores en Chile frente a Coquimbo Unido, y en el plano local los compromisos frente a Defensor Sporting, Cerro Largo, Montevideo City Torque y Central Español.

Después jugó 45 minutos contra Deportivo Maldonado en la undécima fecha y también ante Deportes Tolima en condición de local. Su primer gol por Copa Libertadores lo celebró el 29 de abril en la caída 4-2 ante Universitario.

A nivel estadístico, acumula tres goles y dos asistencias en 16 partidos disputados (928'), pero lo que preocupa en la interna del club es que no ha logrado mostrar todo su potencial. De hecho, el propio Flavio Perchman, vicepresidente del club, catalogó su año hasta hoy como “irregular” en diálogo con Polideportivo (Teledoce), aunque descartó de plano una posible salida a mitad de año.

El área deportiva que también integran Sebastián Eguren y Martín Ligüera tiene plena confianza en su capacidad y el atacante de 28 años ha mostrado destellos de su potencial, como lo hizo en la remontada frente a Montevideo City Torque en el debut por el Intermedio, donde aportó un gol y dio varias señales de entendimiento con Maxi Gómez.

Aquella vez se encargó de hacer una autoevaluación: “Vengo de menos a más, tuve esa desgracia de la lesión que me sacó varios partidos, pero de a poco me voy sintiendo bien físicamente, que es muy importante para mi rendimiento y el despliegue que hago para el equipo; eso es fundamental”.

La reincidencia en la lesión acotó sus posibilidades de demostrar, pero también es real que cuando estuvo a disposición falló goles claves, como ante el Mirasol en la Supercopa.